JEFFERIES stuft NETFLIX COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Resultate des Streaminganbieters hätten die Markterwartungen weitgehend erfüllt und sollten nichts an der Anlagestory ändern, schrieb John Colantuoni in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Während die Pessimisten die wegen des Werbegeschäfts leicht gesenkte Umsatzprognose hervorheben dürften, hält er die weiter gesunden Abonnenten- und Preistrends für ermutigend. Er sieht die Aktie weiter als gute Anlagemöglichkeit für 2027./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:51 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,40 % und einem Kurs von 57,79EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: John Colantuoni

Analysiertes Unternehmen: NETFLIX COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00 $ , was eine Steigerung von +23,74% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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