Goldpreis stabil bei 4.118,19 USD

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,17 % 1 Monat -5,51 % 3 Monate +1,68 % 1 Jahr -5,16 %

Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 4.118,19befindet sich in einer abwartenden Phase.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.782,31USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.118,19USD ein Wert von 2.310,60USD geworden – ein Gewinn von +131,06 %.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.