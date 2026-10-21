🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Umsatz verdoppelt

    12209 Aufrufe 12209 0 Kommentare 0 Kommentare

    Musk bringt Tesla-Fusion ins Spiel: SpaceX nach den Zahlen fast 10% im Plus

    SpaceX hat im dritten Quartal den Umsatz mehr als verdoppelt und die Gewinnerwartungen weit übertroffen. Starlink wächst rasant, doch die Erlöse pro Kunde sinken spürbar.

    Für Sie zusammengefasst
    Umsatz verdoppelt - Musk bringt Tesla-Fusion ins Spiel: SpaceX nach den Zahlen fast 10% im Plus
    Foto: Dall-E

    Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg auf 14,58 Milliarden US-Dollar und lag damit klar über den von Analysten geschätzten 12,7 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar, mehr als das Doppelte dessen, was Experten erwartet hatten.

    Im nachbörslichen Handel zogen die Aktien um rund 9 Prozent an. Den regulären Handel hatten die Papiere mit einem Minus von 0,1 Prozent beendet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SpaceX!
    Long
    136,72€
    Basispreis
    2,27
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    170,34€
    Basispreis
    0,96
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Angetrieben wurde das Wachstum im abgelaufenen Quartal von zwei Sparten. Die Erlöse aus dem KI-Geschäft schnellten um mehr als das Neunfache auf 7,6 Milliarden US-Dollar, wobei SpaceX dieses Geld vor allem mit der Vermietung von Rechenkapazitäten an Kunden wie Anthropic, Google und Reflection AI verdient, eher wie ein Cloud-Anbieter als wie ein eigenständiges KI-Labor.

    Auch Starlink wuchs kräftig. Die Zahl der Abonnenten kletterte auf 13,6 Millionen und übertraf die erwartete Marke von 12,19 Millionen. Der durchschnittliche Monatsumsatz pro Kunde sank jedoch von 99 US-Dollar im Jahr 2023 auf nun 69 US-Dollar, da SpaceX mit günstigeren Tarifen zunehmend in weniger wohlhabende Länder expandiert, was die Erlöse je Nutzer künftig weiter drücken könnte.

    Der Tesla- und SpaceX-Chef brachte eine Fusion seiner beiden Unternehmen ins Spiel und nannte sie eine gute Idee. Beide Konzerne hätten bereits eigene Ausschüsse gebildet, um über einen möglichen Zusammenschluss zu beraten.

    Überschattet wird der Erfolg von einer politisch brisanten Entscheidung: Wie das Wall Street Journal am Mittwoch exklusiv meldete, ließ Musk die militärisch nutzbare Starlink-Version drosseln, auf die die Ukraine angewiesen ist, was in Kiew für Aufsehen sorgte.

    Hintergrund sollen Verstimmungen über ukrainische Angriffe auf russische Dieselraffinerien sein, die Musk und Präsident Trump für steigende Energiepreise verantwortlich machen.

    Am Mittwoch legt Musks Konzern Tesla seine Zahlen vor, Anleger sind auf seine Äußerungen zu einer möglichen Fusion beider Unternehmen gespannt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,54 % und einem Kurs von 144,0EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 151,16$, was eine Steigerung von +2,28% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Umsatz verdoppelt Musk bringt Tesla-Fusion ins Spiel: SpaceX nach den Zahlen fast 10% im Plus SpaceX hat im dritten Quartal den Umsatz mehr als verdoppelt und den Gewinn weit übertroffen. Starlink wächst rasant, doch die Erlöse pro Kunde sinken spürbar.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     