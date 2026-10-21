Musk bringt Tesla-Fusion ins Spiel: SpaceX nach den Zahlen fast 10% im Plus

Im nachbörslichen Handel zogen die Aktien um rund 9 Prozent an. Den regulären Handel hatten die Papiere mit einem Minus von 0,1 Prozent beendet.

Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat im dritten Quartal deutlich mehr verdient als erwartet. Der Umsatz stieg auf 14,58 Milliarden US-Dollar und lag damit klar über den von Analysten geschätzten 12,7 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich blieb ein Nettogewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar, mehr als das Doppelte dessen, was Experten erwartet hatten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Angetrieben wurde das Wachstum im abgelaufenen Quartal von zwei Sparten. Die Erlöse aus dem KI-Geschäft schnellten um mehr als das Neunfache auf 7,6 Milliarden US-Dollar, wobei SpaceX dieses Geld vor allem mit der Vermietung von Rechenkapazitäten an Kunden wie Anthropic, Google und Reflection AI verdient, eher wie ein Cloud-Anbieter als wie ein eigenständiges KI-Labor.

Auch Starlink wuchs kräftig. Die Zahl der Abonnenten kletterte auf 13,6 Millionen und übertraf die erwartete Marke von 12,19 Millionen. Der durchschnittliche Monatsumsatz pro Kunde sank jedoch von 99 US-Dollar im Jahr 2023 auf nun 69 US-Dollar, da SpaceX mit günstigeren Tarifen zunehmend in weniger wohlhabende Länder expandiert, was die Erlöse je Nutzer künftig weiter drücken könnte.

Der Tesla- und SpaceX-Chef brachte eine Fusion seiner beiden Unternehmen ins Spiel und nannte sie eine gute Idee. Beide Konzerne hätten bereits eigene Ausschüsse gebildet, um über einen möglichen Zusammenschluss zu beraten.

Überschattet wird der Erfolg von einer politisch brisanten Entscheidung: Wie das Wall Street Journal am Mittwoch exklusiv meldete, ließ Musk die militärisch nutzbare Starlink-Version drosseln, auf die die Ukraine angewiesen ist, was in Kiew für Aufsehen sorgte.

Hintergrund sollen Verstimmungen über ukrainische Angriffe auf russische Dieselraffinerien sein, die Musk und Präsident Trump für steigende Energiepreise verantwortlich machen.

Am Mittwoch legt Musks Konzern Tesla seine Zahlen vor, Anleger sind auf seine Äußerungen zu einer möglichen Fusion beider Unternehmen gespannt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,54 % und einem Kurs von 144,0EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.





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