Silberpreis bricht ein jetzt 57,30 USD

-1,16 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,29 % 1 Monat -13,41 % 3 Monate +1,73 % 1 Jahr +10,52 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 57,30. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 23,23671USD. Heute, bei 57,30USD, wäre daraus ein Vermögen von 24.660,1USD geworden – ein Plus von +146,60 %.

Informationen zu Silber

Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.