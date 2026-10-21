Wird Marokko zum Hoffnungsträger am Kupfermarkt?

Angebot für den strapazierten Kupfermarkt: Marokko gewinnt durch Mineneröffnungen an Bedeutung und Investoreninteresse. Ein Explorer startete im September ein Bohrprogramm und erweiterte seine Lizenzen deutlich.

Der Kupferexplorer Talisman Metals (ISIN: IE000XRZAWV1, WKN: A421QR) sicherte sich im September drei neue Explorationslizenzen in unmittelbarer Nähe seines Kupferprojekts Tirzzit 225 km östlich von Agadir in Marokko. Damit wächst die ursprüngliche Lizenzfläche um das 2,8-fache.

CEO Tim McCutcheon sieht in den neuen Flächen „mehr Möglichkeiten, Mineralvorkommen zu entdecken und die kartierten mineralisierten Zonen westwärts auszudehnen.“ Die Geologen des Explorers sehen in dem Gebiet günstige geologische Gegebenheiten für Kupfer- und Silbermineralisierungen in der Tiefe.

Talisman Metals: Bohrstart und Lizenzerweiterung bei Tirzzit

Kurz zuvor hatte das Unternehmen auf dem ursprünglichen Lizenzgebiet ein Bohrprogramm gestartet. Von den geplanten 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.770 Metern wurden bis zum 11. September 187 Meter abgeschlossen. Dabei wurde im Bohrmaterial eine Kupfermineralisierung durch sichtbaren Malachit (ein kupferhaltiges Mineral) durchteuft.

„Marokko schafft neue Chancen, indem es Unternehmen den Erwerb neuer Lizenzen ermöglicht“, sagt McCutcheon. Das Land gilt auf dem globalen Kupfermarkt als wichtiger Lieferant künftigen Angebotswachstums.

Dass dem Markt aufgrund steigender Nachfrage in wichtigen Sektoren ein dauerhaftes Defizit droht, ist hinlänglich bekannt. Eine der wichtigsten Antworten auf dieses Defizit lautet derzeit: Afrika.

Zwischen 2020 und 2025 gingen laut einem S&P Global Bericht weltweit 36 neue Kupferminen an den Start. Elf davon befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem hochgradige Lagerstätten mit Kupfergehalten von 2-4 % vorzufinden sind.

Die Demokratische Republik Kongo und Sambia dominierten die Pipeline und nahmen hochgradige Vorkommen in Betrieb, darunter Erweiterungen in Kamoa-Kakula sowie neue Minen wie Kisanfu und Molefe.

Die steigenden Kupferpreise machen auch Projekte rentabel, die sich auf die Aufbereitung von Rückständen aus alten Minenabfällen konzentrieren, darunter Projekte wie Roan und das Large Waste Project in Sambia.