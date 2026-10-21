🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTalisman Metals AktievorwärtsNachrichten zu Talisman Metals

    Neue Minen, neue Investoren

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wird Marokko zum Hoffnungsträger am Kupfermarkt?

    Neue Minen, neue Investoren - Wird Marokko zum Hoffnungsträger am Kupfermarkt?
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Angebot für den strapazierten Kupfermarkt: Marokko gewinnt durch Mineneröffnungen an Bedeutung und Investoreninteresse. Ein Explorer startete im September ein Bohrprogramm und erweiterte seine Lizenzen deutlich.

     

    Der Kupferexplorer Talisman Metals (ISIN: IE000XRZAWV1, WKN: A421QR) sicherte sich im September drei neue Explorationslizenzen in unmittelbarer Nähe seines Kupferprojekts Tirzzit 225 km östlich von Agadir in Marokko. Damit wächst die ursprüngliche Lizenzfläche um das 2,8-fache.

     

    CEO Tim McCutcheon sieht in den neuen Flächen „mehr Möglichkeiten, Mineralvorkommen zu entdecken und die kartierten mineralisierten Zonen westwärts auszudehnen.“ Die Geologen des Explorers sehen in dem Gebiet günstige geologische Gegebenheiten für Kupfer- und Silbermineralisierungen in der Tiefe.

     

    Talisman Metals: Bohrstart und Lizenzerweiterung bei Tirzzit

     

    Kurz zuvor hatte das Unternehmen auf dem ursprünglichen Lizenzgebiet ein Bohrprogramm gestartet. Von den geplanten 33 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.770 Metern wurden bis zum 11. September 187 Meter abgeschlossen. Dabei wurde im Bohrmaterial eine Kupfermineralisierung durch sichtbaren Malachit (ein kupferhaltiges Mineral) durchteuft.

     

    „Marokko schafft neue Chancen, indem es Unternehmen den Erwerb neuer Lizenzen ermöglicht“, sagt McCutcheon. Das Land gilt auf dem globalen Kupfermarkt als wichtiger Lieferant künftigen Angebotswachstums.

     

    Dass dem Markt aufgrund steigender Nachfrage in wichtigen Sektoren ein dauerhaftes Defizit droht, ist hinlänglich bekannt. Eine der wichtigsten Antworten auf dieses Defizit lautet derzeit: Afrika.

     

    Zwischen 2020 und 2025 gingen laut einem S&P Global Bericht weltweit 36 neue Kupferminen an den Start. Elf davon befinden sich auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem hochgradige Lagerstätten mit Kupfergehalten von 2-4 % vorzufinden sind.

     

    Die Demokratische Republik Kongo und Sambia dominierten die Pipeline und nahmen hochgradige Vorkommen in Betrieb, darunter Erweiterungen in Kamoa-Kakula sowie neue Minen wie Kisanfu und Molefe.

     

    Die steigenden Kupferpreise machen auch Projekte rentabel, die sich auf die Aufbereitung von Rückständen aus alten Minenabfällen konzentrieren, darunter Projekte wie Roan und das Large Waste Project in Sambia.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Neue Minen, neue Investoren Wird Marokko zum Hoffnungsträger am Kupfermarkt? TalismanMetals_21-10-2026_DEPRcomAngebot für den strapazierten Kupfermarkt: Marokko gewinnt durch Mineneröffnungen an Bedeutung und Investoreninteresse. Ein Explorer startete im September ein Bohrprogramm und erweiterte seine Lizenzen deutlich.  Der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     