Lenzing: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen – alle Details
Frisches Kapital für Lenzings Umbau: Mit rund 301 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung will der Faserhersteller seine Strategie vorantreiben und Schulden abbauen.
Foto: Lenzing Group
- Lenzing hat die am 1. Oktober angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
- Insgesamt wurden 34.756.362 neue Aktien zu je 8,65 Euro ausgegeben; der Bruttoerlös beträgt rund 301,2 Millionen Euro.
- Aktionäre bezogen 34.411.626 Aktien – eine Annahmequote von 99 Prozent. Nicht bezogene Aktien wurden von den Konsortialbanken am Markt verkauft.
- Der Erlös soll die Strategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“ unterstützen, die Kapitalstruktur stärken und zur Reduzierung der Verschuldung beitragen.
- Mittelfristig strebt Lenzing 150 Millionen Euro zusätzliches EBITDA, eine EBITDA-Marge von 20 bis 25 Prozent und einen Netto-Verschuldungsgrad unter 2,5x EBITDA an.
- Lieferung und Handelsaufnahme der neuen Aktien an der Wiener Börse sind voraussichtlich für den 23. Oktober 2026 geplant, vorbehaltlich der Firmenbucheintragung.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lenzing ist am 05.11.2026.
Der Kurs von Lenzing lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,9950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,35 % im
Minus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,000EUR das entspricht einem Plus von +0,05 % seit der Veröffentlichung.
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