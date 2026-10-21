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    Vorläufige Zahlen

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    Super Micro meldet fast vervierfachten Umsatz – Aktie reagiert sofort

    Der KI-Boom beschert Super Micro Computer ein außergewöhnlich starkes Quartal und lässt die Aktie nachbörslich zweistellig in die Höhe schießen.

    Für Sie zusammengefasst
    Vorläufige Zahlen - Super Micro meldet fast vervierfachten Umsatz – Aktie reagiert sofort
    Foto: Samuel Boivin - NurPhoto

    Der US-amerikanische Serverhersteller Super Micro Computer hat am Dienstagabend vorläufige Geschäftszahlen veröffentlicht, die deutlich über den bisherigen Erwartungen liegen. Die Aktie legte daraufhin im nachbörslichen Handel um 15,54 Prozent auf 37,52 US-Dollar zu.

    Umsatzprognose um vier Milliarden US-Dollar angehoben

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    Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 rechnet Super Micro inzwischen mit einem Umsatz zwischen 18,5 und 19,5 Milliarden US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 14,5 bis 15,5 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt.

    Damit liegt der Mittelwert der neuen Prognose vier Milliarden US-Dollar über der bisherigen Planung. Auch die Erwartungen der Wall Street werden deutlich übertroffen. Analysten hatten laut FactSet im Durchschnitt mit Erlösen von 14,9 Milliarden US-Dollar gerechnet.

    Sollte Super Micro den Mittelwert seiner neuen Prognose erreichen, würde der Quartalsumsatz gegenüber dem Vorjahr um 279 Prozent steigen.

    Als wichtigsten Wachstumstreiber nennt Super Micro die anhaltend hohe Nachfrage nach seinen KI-Plattformen. Das Unternehmen profitiert vom weltweiten Ausbau leistungsfähiger Rechenzentren, für die zunehmend spezialisierte Serversysteme benötigt werden.

    Auch die Gewinnmargen überraschen

    Neben dem Umsatz entwickelt sich offenbar auch die Profitabilität besser als erwartet. Super Micro rechnet inzwischen mit einer Bruttomarge zwischen 12 und 12,5 Prozent. Zuvor hatte der Konzern lediglich 10,4 bis 10,8 Prozent prognostiziert.

    Nach Unternehmensangaben ist die höhere Profitabilität vor allem auf eine günstigere Zusammensetzung der Kundenaufträge und verkauften Produkte zurückzuführen.

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    KI-Euphorie erfasst auch Dell und HPE

    Die starken vorläufigen Zahlen sorgen nicht nur bei Super Micro für steigende Kurse. Auch die Aktien konkurrierender Serverhersteller profitieren von der Entwicklung.

    Dell stieg im nachbörslichen Handel um 5,95 Prozent auf 489,03 US-Dollar, während Hewlett Packard Enterprise um 5,44 Prozent auf 59,14 US-Dollar zulegte.

    Quartalszahlen am 3. November

    Die bisher veröffentlichten Angaben beschränken sich auf wenige vorläufige Kennzahlen. Mehr Klarheit dürfte die Veröffentlichung der vollständigen Quartalsergebnisse am 3. November 2026 bringen. Super Micro wird die Zahlen nach US-Börsenschluss vorlegen und um 23 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz erläutern

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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