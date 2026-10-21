SpaceX Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 21.10.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SpaceX Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +36,28 %.

Es geht bergauf für SpaceX: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +9,45 % und steht bei 143,90€. Damit gelingt der SpaceX Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,41 % am Vortag folgt heute ein Plus von +9,45 %. Setzt sich der positive Trend fort?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +2,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SpaceX +9,55 % gewonnen.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,70 % 1 Monat +7,63 % 3 Monate +36,28 % 1 Jahr +9,55 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.10.2026, 08:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den gemeldeten Q3-Umsatzsprung von 161 % durch Starlink und KI-Infrastruktur. Diskutiert werden zudem der geplante Frequenzkauf für rund 8 Mrd. US-Dollar zum Ausbau des Mobilfunkgeschäfts sowie eine mögliche Tesla-Fusion mit Synergien, Verwässerungs- und Regulierungsrisiken. Als Geschäftsrisiko gilt ein möglicher Vertrauens- und Auftragsverlust durch Starlink-Drosselungen in der Ukraine.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.

SpaceX übertraf im dritten Quartal die Erwartungen beim Gewinn je Aktie und steigerte den Umsatz im Jahresvergleich deutlich. Neben dem KI-Geschäft entwickelte sich auch die Satellitenkommunikation zu einem wesentlichen Wachstumstreiber.

SpaceX legt nachbörslich kräftig zu, Netflix enttäuscht mit schwachem Ausblick und der DAX sucht weiter seine Richtung. Dazu IPOs in Indien und bei Anthropic sowie steigende Ölpreise wegen der Lage im Nahen Osten.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,29 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,10 %. Northrop Grumman verliert -0,67 %

SpaceX Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.