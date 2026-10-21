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SpaceX Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 21.10.2026
Die SpaceX Aktie notiert am 21.10.2026 mit +9,45 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
SpaceX aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.10.2026
Es geht bergauf für SpaceX: Die Aktie verzeichnet am heutigen Handelstag ein Plus von +9,45 % und steht bei 143,90€. Damit gelingt der SpaceX Aktie die Trendwende: Auf das Minus von -0,41 % am Vortag folgt heute ein Plus von +9,45 %. Setzt sich der positive Trend fort?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SpaceX Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +36,28 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um +2,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SpaceX +9,55 % gewonnen.
SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+2,70 %
|1 Monat
|+7,63 %
|3 Monate
|+36,28 %
|1 Jahr
|+9,55 %
? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den gemeldeten Q3-Umsatzsprung von 161 % durch Starlink und KI-Infrastruktur. Diskutiert werden zudem der geplante Frequenzkauf für rund 8 Mrd. US-Dollar zum Ausbau des Mobilfunkgeschäfts sowie eine mögliche Tesla-Fusion mit Synergien, Verwässerungs- und Regulierungsrisiken. Als Geschäftsrisiko gilt ein möglicher Vertrauens- und Auftragsverlust durch Starlink-Drosselungen in der Ukraine.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.
Zur SpaceX Diskussion
Informationen zur SpaceX Aktie
Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,16 Bil. € wert.
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So schlagen sich die Wettbewerber von SpaceX
Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,72 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,29 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,10 %. Northrop Grumman verliert -0,67 %
SpaceX Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.