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    Besonders beachtet!

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    Netflix Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Netflix Aktie bisher Verluste von -5,22 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Netflix Aktie.

    Besonders beachtet! - Netflix Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 21.10.2026
    Foto: Netflix

    Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.

    Netflix Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 21.10.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Netflix Aktie. Mit einer Performance von -5,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Netflix Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,91 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 57,90, mit einem Minus von -5,22 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Netflix damit auf -3,47 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Allein seit letzter Woche ist die Netflix Aktie damit um -8,14 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,67 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Netflix auf -28,03 %.

    Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,14 %
    1 Monat -7,67 %
    3 Monate -3,47 %
    1 Jahr -45,99 %
    Stand: 21.10.2026, 08:17 Uhr

    Informationen zur Netflix Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 241,05 Mrd. € wert.

    Netflix: Gewinn steigt, Aktie gibt nach Prognose nach


    Netflix steigerte im dritten Quartal den Nettogewinn und den Umsatz, während die Prognose für das Schlussquartal hinter den Erwartungen der Analysten zurückblieb. Nach dem Kursrückgang im nachbörslichen Handel rückt die bisherige Stabilisierung der Aktie erneut in den Blickpunkt.

    SpaceX-Zahlen zünden, Netflix bleibt am Boden: Heute folgen Tesla, Meta und SAP


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    Gewinne erwartet


    FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - GEWINNE - Der Dax dürfte am Mittwoch positiv ins Rennen gehen. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Start des Xetra-Handels 0,4 Prozent höher auf …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Netflix

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,32 %. Apple notiert im Minus, mit -0,38 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,79 %.

    Die Aktie von Netflix erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 18,32 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,15 %, über 10 Jahre bei 18,26 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Netflix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Netflix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Netflix

    -5,06 %
    -8,14 %
    -7,67 %
    -3,47 %
    -45,99 %
    +52,51 %
    +8,06 %
    +412,00 %
    +3.052,17 %
    ISIN:US64110L1061WKN:552484
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