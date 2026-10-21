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    Besonders beachtet!

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    NVIDIA Aktie heute im Plus - 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher um +1,97 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der NVIDIA Aktie.

    Besonders beachtet! - NVIDIA Aktie heute im Plus - 21.10.2026
    Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

    NVIDIA entwickelt GPUs und Plattformen für Gaming, Rechenzentren, KI und autonomes Fahren. Kernprodukte: GeForce-, RTX-, Data-Center-GPUs, CUDA-Software, KI- und HPC-Plattformen. Marktführer bei KI-Beschleunigern und High-End-Gaming-GPUs. Wichtige Konkurrenten: AMD, Intel, Google (TPU), AWS, Qualcomm. USP: starke CUDA-Ökosysteme, Software-Stack, KI-Fokus und Entwicklercommunity.

    NVIDIA Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die NVIDIA Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,97 % im Plus. Die NVIDIA Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,58 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 196,44. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die NVIDIA Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +9,61 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NVIDIA Aktie damit um -3,98 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,09 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NVIDIA +22,42 % gewonnen.

    NVIDIA Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,98 %
    1 Monat +1,09 %
    3 Monate +9,61 %
    1 Jahr +25,06 %
    Stand: 21.10.2026, 08:17 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur NVIDIA Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um NVIDIAs langfristigen Kursanstieg gegenüber Short-Strategien und die Bewertung der Aktie. KI-Wachstumschancen und geringe Schulden stehen Sorgen über KI-Hype, Ölpreis und Inflation gegenüber. Diskutiert werden ein RSI von 67 sowie Engpässe bei HBM und Packaging. Ein Teilnehmer leitet aus erwarteten 70 % Wachstum im nächsten Geschäftsjahr ein Kursziel von 460 US-Dollar bis April 2028 ab.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    Zur NVIDIA Diskussion

    Informationen zur NVIDIA Aktie

    Es gibt 24 Mrd. NVIDIA Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,74 Bil. € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,69 %. Intel notiert im Plus, mit +3,33 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,41 %. Broadcom legt um +1,23 % zu

    Die Aktie von NVIDIA erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 70,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei 59,09 %, über 10 Jahre bei 61,95 %.

    Lohnt sich ein Investment in die NVIDIA Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der NVIDIA Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur NVIDIA Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    NVIDIA

    +1,90 %
    -3,85 %
    +1,23 %
    +9,75 %
    +25,23 %
    +403,02 %
    +938,04 %
    +12.542,69 %
    +1.402.042,86 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
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