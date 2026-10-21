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    AKTIE IM FOKUS

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    Adidas stark nach Prognoseerhöhung - Citi sieht viel Potenzial

    Für Sie zusammengefasst
    • Adidas-Aktien steigen nach höherer Jahresprognose
    • Tradegate-Kursplus erreicht zeitweise 3,5 Prozent
    • Citigroup hebt Adidas-Ziel auf 211 Euro an
    AKTIE IM FOKUS - Adidas stark nach Prognoseerhöhung - Citi sieht viel Potenzial
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Adidas haben am Mittwochmorgen mit klaren Kursgewinnen auf die erhöhte Gewinnprognose für das Gesamtjahr reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate zogen die Papiere um bis zu 3,5 Prozent an und würden damit auf Xetra ihre 100-Tage-Linie überspringen. Zuletzt ließ das vorbörsliche Kaufinteresse aber etwas nach. Puma legten nur wenig zu.

    Citigroup-Analystin Monique Pollard hob ihr Adidas-Kursziel nach der guten Nachricht auf 211 Euro an und signalisiert damit noch mehr Erholungspotenzial von gut 33 Prozent. Im vierten Quartal rechnet sie mit weiteren 200 Millionen Euro an Zoll-Rückerstattung aus den USA, womit der Löwenanteil dann bezahlt wäre. Obendrein kappte sie ihre Ausgabenschätzung aufgrund starker Kostenkontrolle. Mit ihrer operativen Ergebnisprognose für 2026 liegt Pollard nun leicht über dem Konzernziel und deutlich über dem Konsens./ag/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 162,6 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 197,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der adidas Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 160,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 245,00EUR was eine Bandbreite von +0,76 %/+54,28 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg, Rekordzahlen im dritten Quartal und das auf 2,5 Mrd. Euro erhöhte Jahresgewinnziel. Citigroup hebt das Kursziel von 200 auf 211 Euro an und empfiehlt die Aktie zum Kauf. Diskutiert wird auch, dass 200 Mio. Euro Zollerstattungen den Gewinn stützen und die Margen ohne diesen Effekt stagnieren oder leicht sinken. Im Fokus stehen zudem die ausstehenden Zahlen für Nordamerika und China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber adidas eingestellt.

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