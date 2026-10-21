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    Erneuter Ölpreisanstieg

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    Brent wieder über 110 $ – Goldman warnt vor verkanntem Kostentreiber!

    Neue Angriffe im Nahen Osten treiben den Ölpreis nach oben. Doch Goldman Sachs warnt vor einem weiteren Kostentreiber, der bereits Raffinerien unter Druck setzt – und Benzin und Diesel weltweit noch teurer machen könnte.

    Erneuter Ölpreisanstieg - Brent wieder über 110 $ – Goldman warnt vor verkanntem Kostentreiber!
    Foto: Amirhosein Khorgooi - ISNA via AP

    Der Ölpreis zieht wieder an. Angriffe auf Tanker nahe der Straße von Hormus und auf saudische Energieanlagen schüren Sorgen um die Öl-Versorgung. Doch neben dem teureren Rohöl droht den Verbrauchern eine weitere Belastung, denn die Transportkosten sind massiv gestiegen.

    Brent-Futures stiegen am Mittwochmorgen um 1,56 Prozent auf 110,49 US-Dollar je Barrel. Futures auf die US-Sorte WTI zur Lieferung im Dezember 2026 verteuerten sich um 1,45 Prozent auf 99,25 US-Dollar (Stand: 08:52 Uhr MESZ). 

    Irans Revolutionsgarden erklärten am Dienstag, Seeminen hätten drei Tanker auf aus Sicht Teherans nicht genehmigten Routen durch die Straße von Hormus gestoppt. Zwei Öltanker seien durch Minenexplosionen in Brand geraten. Diese Angaben stammen von den Revolutionsgarden.

    Zusätzlich beanspruchten die Huthi-Milizen aus dem Jemen am Montag Angriffe auf Einrichtungen von Saudi Aramco in Yanbu, das Ölfeld Shaybah sowie die Flughäfen von Riad und Abha für sich.

    Frachtkosten für Öl von drei auf über 20 US-Dollar gestiegen

    Wie stark die Spannungen den Ölhandel belasten, zeigt eine von CNBC zitierte Analyse von Goldman Sachs: Die weltweiten durchschnittlichen Frachtkosten für Rohöl sind auf über 20 US-Dollar je Barrel gestiegen. Ein Jahr zuvor waren es lediglich drei US-Dollar. Trotz einer leichten Entspannung in den vergangenen Tagen liegen sie damit weiterhin etwa siebenmal so hoch.

    Goldman Sachs warnt vor Folgen für die gesamte Lieferkette. Die hohen Transportkosten könnten Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Rohölsorten vergrößern und die Gewinnmargen von Raffinerien drücken. Besonders stark betroffen wären Raffinerien in Asien.

    Sinkt dort wegen der Kosten die Produktion, könnten die Preise für verarbeitete Ölprodukte weltweit steigen. Damit droht bei Benzin und Diesel zusätzlicher Preisdruck – selbst über den Anstieg des Rohölpreises hinaus.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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