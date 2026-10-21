MBB: Q3-EBITDA +25 % auf 84 Mio. €, Prognose erneut erhöht
Mehr Gewinn bei stabilem Umsatz: MBB steigert im dritten Quartal das bereinigte EBITDA deutlich. Vor allem Friedrich Vorwerk treibt das Wachstum – die Margenprognose steigt erneut.
Foto: Andrei Armiagov - stock.adobe.com
- MBB erzielte im dritten Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA von 84,0 Mio. €, ein Plus von 24,7 % gegenüber dem Vorjahr.
- Der Quartalsumsatz blieb mit 318,1 Mio. € nahezu unverändert; die bereinigte EBITDA-Marge stieg um 5,1 Prozentpunkte auf 26,3 %.
- Friedrich Vorwerk war ein wesentlicher Wachstumstreiber: Das bereinigte EBITDA erhöhte sich auf 80,9 Mio. € gegenüber 51,3 Mio. € im Vorjahresquartal.
- In den ersten neun Monaten wuchs das bereinigte EBITDA um 40 % auf 201,1 Mio. €; der Umsatz lag nahezu stabil bei 854,1 Mio. €.
- Die Nettoliquidität der Gruppe betrug zum Quartalsende 793,4 Mio. €, davon entfielen 454,7 Mio. € auf die Holding MBB SE.
- MBB erhöhte die Jahresprognose für die bereinigte EBITDA-Marge zum zweiten Mal auf 22–24 % (zuvor 18–20 %); die Umsatzprognose bleibt bei 1,1–1,2 Mrd. €.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei MBB ist am 12.11.2026.
Der Kurs von MBB lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 187,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,65 % im Plus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.238,64PKT (+0,22 %).
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