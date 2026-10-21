Qiagen-Anteile legen nach Bericht über bald anstehendes Gebot zu

Persönlich mag es für Dich nicht ausreichend sein, aber Qiagen wird von Großaktionären aus den USA dominiert, deutsche (oder auch aus anderen Ländern) Kleinanleger spielen da keine Rolle.





Ich denke der AR versucht bis zur a.o. HV den Aktionären eine Entscheidung zu präsentieren. Es mag auch logistische oder andere Gründe für den relativen späten Termin geben, vielleicht sind sie sogar ausschlaggebend, aber ein Gesichtspunkt dürfte auch sein, dort einen (vorläufigen) Endpunkt über die Diskussion über einen Verkauf zu setzen. Einen kleinen Hinweis hat der neue CEO Pratt auf der Morgan Stanley Konferenz am 14.09.26 gegeben. Er sprach davon, daß die strategische Überprüfung eher noch Wochen als Monate andauern wird. Im normalen Sprachgebrauch würde das einem Zeitfenster bis zum 06.11.26 entsprechen.





Der AR dürfte einem akzeptablen Übernahmeangebot sehr wohlwollend gegenüberstehen. Schaut man sich das Supervisory Board von Qiagen auf der IR-Seite an, stellt man fest, daß bis auf Tallet alle Mitglieder frühstens seit 2021 im Board sind und keine übersteigerte emotionale Bindung zu Qiagen haben und zum großen Teil (v.a. der AR-Vorsitzende Ruschowski und von Hedefonds fivepan installierte Stevenson) eher US-kapitalmarktorientierte Politik betreiben dürften. Colpan, der vermutlich eher bremsend agierend könnte, ist nur noch nicht stimmberechtigter Grußgott-Onkel. Der EX-Ceo Bernard dürfte, glaubt man dem Bericht des Manager Magazin, von einer schnellen Übernahme bis zum Jahresende auch massiv profitieren.





Die US-Großaktionäre, die w.o. erwähnt ganz klar die Aktionärstruktur dominieren und entscheidend sind, dürften einem akzeptablen Angebot sicher nicht ablehnend gegenüberstehen. Wenn man den Kursverlauf der letzten 4 Jahre und den erneuten Kurseinbruch nach der Gewinnwarnung im Frühjahr betrachtet, kann ich mir kaum vorstellen, daß die US-Fonds ein attraktives Übernahmeangebot ablehnen würden. Zwar dürfte der Kursaufschwung von Qiagen in den letzten Monaten auch der branchenweiten Kurserholung und den soliden Quartalszahlen im August geschuldet sein, aber die Übernahmefantasie spielt sicher eine große Rolle dabei.

Problem bei der Angelegenheit ist natürlich, daß es nicht ausreicht, wenn die eine Seite Verkaufs-bereit ist, es muß auch die potenzielle Käuferseite bereit sein ein gutes Angebot abzugeben.





Einerseits ist Qiagen im Vgl. zu den großen Mitwettbewerbern sicher aktuell nicht teuer bewertet und als defensives Unternehmen auch für Private Equity und strategischen Wettbewerbern mit gewissen Synergiepotenzialen attraktiv. Andererseits hat der Zinsanstieg in letzter Zeit die Möglichkeit von PE für ein attraktives Angebot eingeengt und die Konkurrenz von Roche bei dem Tuberkulosetest. Zweiteres ist natürlich auch - neben Kartellgründen - auch ein Hemmschuh für strategische Mitwettbewerber.





Wenn ich alle Fakten und Berichte (incl. Gerüchte) der letzten Monate und v.a. der letzten Wochen für mich zusammenfasse, halte ich aktuell ein verbindliches Übernahmeangebot von 50 Dollar + x (also mit dem aktuellen WK ca. 45 Euro) bis 06.11.26 für etwas mehr wahrscheinlicher als das gar nichts passiert bzw. die Übernahme ganz abgeblasen wird. Ich halte es auch für deutlich wahrscheinlicher, daß ein Clubdeal zwischen zwei PE oder einem PE und einem strategischen Bieter aufgrund des Zinsanstieges und dem von Qiagen vermutlich geforderten Preis ein Angebot macht. Müßte ich tippen, wäre für mich ein PE zusammen mit Bio-rad der wahrscheinlichste Bieter. Warum diese Kombi? Bio-rad dürfte Interesse haben (es gab ja schon 2023 einen Versuch) und die Familie Schwartz kontrolliert die Firma und könnte deshalb deutlich mehr Gegenwind der Aktionäre aushalten, wenn das Angebot als zu hoch angesehen würde.





Mein Fazit also, in den nächsten 25 Tagen dürfte sich die Sache entscheiden, ich tendiere leicht zu der Meinung ein PE-Haus zusammen mit einem strategischen Bieter wird das Rennen machen und der Preis könnte final ca. 55 Dollar (ca. 49 €) betragen.