AKTIE IM FOKUS
FMC unter Druck - UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko
- FMC-Aktien fallen vorbörslich um 4,5 Prozent zurück
- US-Reformpläne machen der Dialysebranche Sorgen
- Verbesserte Versorgung könnte Dialysefälle senken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt merklich erholten Aktien von FMC sind am Mittwochmorgen vorbörslich wieder eingeknickt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Dialysespezialisten um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss vom Vorabend.
Der UBS-Experte Graham Doyle nannte die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen einen "neuen und enormen Sorgenfaktor".
In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC./ag/jha/
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie
Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 37,20 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -17,72 %/+13,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Fresenius Medical Care - 578580 - DE0005785802
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fresenius Medical Care. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Handel in den USA wurde angehalten wegen bevorstehender News. Daraufhin wurde in Deutschland kräftig gekauft, da Handel hier nicht ausgesetzt.
52 Wochentief 34,47 - Ich habe 334,71 bezahlt - Heute mit Henkel (vor einer Woche gekauft) die beiden Top Performer im DAX!