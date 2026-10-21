FMC unter Druck - UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko

Der UBS-Experte Graham Doyle nannte die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen einen "neuen und enormen Sorgenfaktor".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt merklich erholten Aktien von FMC sind am Mittwochmorgen vorbörslich wieder eingeknickt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Dialysespezialisten um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss vom Vorabend.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC./ag/jha/

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Medical Care Aktie Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,62 % und einem Kurs von 37,20 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 08:55 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Medical Care Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Fresenius Medical Care zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der Fresenius Medical Care Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 44,00EUR was eine Bandbreite von -17,72 %/+13,14 % bedeutet.



