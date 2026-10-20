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    Infineon Technologies AG

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    Platzen der KI-Blase betrifft auch Infineon!

    Die schwache Aktienperformance von Infineon Technologies lässt sich vor allem durch das Zusammenspiel aus einer zurückhaltenden Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten, dem Druck auf die Profitabilität sowie hohen Erwartungen an zukünftige Wachstumsfelder, wie der Ausstattung von Rechenzentren, erklären. Dabei ist entscheidend, dass der Boom bei Künstliche-Intelligenz-(KI-)Rechenzentren Infineon zwar zugutekommt, jedoch nicht alle Geschäftsbereiche gleichermaßen davon profitieren. Ein weiterer Risikofaktor ist der Wettbewerb durch chinesische Halbleiterhersteller, der insbesondere Leistungshalbleiter und bestimmte industrielle Anwendungen betrifft. Chinesische Anbieter treten mit niedrigeren Kosten und staatlicher Unterstützung auf, was den Preisdruck erhöht und es europäischen Herstellern erschwert, ihre Margen zu verteidigen.

    Zum Chart

    Der Aktienkurs von Infineon verharrte im Zeitraum vom 3. Februar 2023 bis zum 6. Januar 2026 innerhalb einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt ist. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April 2025 ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Am 9. April 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange nachhaltig überwunden und in den folgenden 21 Wochen bei 88,460 Euro ein 25-Jahres-Hoch markiert. Das zweite Top übertraf mit dem Wert bei 88,830 Euro noch einmal knapp das alte Jahreshoch. Danach hat der Kurs innerhalb weniger Wochen rund 42 Prozent an Wert verloren. Technisch konnte sich das Papier im Zuge des Kurseinbruchs nicht oberhalb der 200-Tage-Linie bei 56,320 Euro halten, wodurch der Kursrückgang mittlerweile die Unterstützung bei 48,230 Euro anpeilt. So könnte der Abverkauf bei der Unterstützung am Level von 48,230 Euro wieder auf vermehrte Nachfrage treffen. Fundamental betrachtet geht der Konsens davon aus, dass die Bilanzgewinne bis zum Geschäftsjahr 2027/28 um rund 157 Prozent ansteigen sollten. Ob dieses Gewinnplus tatsächlich erreicht wird, erscheint aus heutiger Sicht jedoch fraglich.

    Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 63,50 // 88,83 Euro
    Unterstützungen: 54,06 // 48,23 Euro

    Fazit

    Der Aktienkurs von Infineon verliert weiter an Terrain, nachdem zuvor das hohe KGV aufgrund der KI-Fantasie von den Marktteilnehmern toleriert wurde.

    Mit einem Open End Turbo Short (WKN JG328L) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Infineon AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,12 profitieren. Das Ziel sei bei 44,02 Euro angenommen (19,98 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

    Dieser könnte beim Basiswert bei 59,20 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

    Strategie für fallende Kurse
    WKN: JG328L Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 11,64 – 11,65 Euro Emittent: JP Morgan
    Basispreis: 63,98 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG
    KO-Schwelle: 63,98 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,04 Euro
    Laufzeit: Open End Kursziel: 19,98 Euro
    Hebel: 4,12 Kurschance: + 72 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Quelle: JP Morgan

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    Infineon Technologies AG Platzen der KI-Blase betrifft auch Infineon! Die schwache Aktienperformance von Infineon Technologies lässt sich vor allem durch das Zusammenspiel aus einer zurückhaltenden Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten, dem Druck auf die Profitabilität sowie hohen Erwartungen an zukünftige …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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