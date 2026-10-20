Platzen der KI-Blase betrifft auch Infineon!

Die schwache Aktienperformance von Infineon Technologies lässt sich vor allem durch das Zusammenspiel aus einer zurückhaltenden Nachfrage in wichtigen Absatzmärkten, dem Druck auf die Profitabilität sowie hohen Erwartungen an zukünftige Wachstumsfelder, wie der Ausstattung von Rechenzentren, erklären. Dabei ist entscheidend, dass der Boom bei Künstliche-Intelligenz-(KI-)Rechenzentren Infineon zwar zugutekommt, jedoch nicht alle Geschäftsbereiche gleichermaßen davon profitieren. Ein weiterer Risikofaktor ist der Wettbewerb durch chinesische Halbleiterhersteller, der insbesondere Leistungshalbleiter und bestimmte industrielle Anwendungen betrifft. Chinesische Anbieter treten mit niedrigeren Kosten und staatlicher Unterstützung auf, was den Preisdruck erhöht und es europäischen Herstellern erschwert, ihre Margen zu verteidigen.

Der Aktienkurs von Infineon verharrte im Zeitraum vom 3. Februar 2023 bis zum 6. Januar 2026 innerhalb einer Seitwärtsrange, die im Wesentlichen durch die Unterstützung bei 28,455 Euro und den Widerstand bei 38,520 Euro begrenzt ist. Ein deutlicher Kursrückgang Anfang April 2025 wurde durch die Zollpolitik der US-Administration ausgelöst. In den folgenden Handelstagen fiel der Infineon-Kurs unter die Unterstützung von 28,455 Euro und erreichte am 7. April 2025 ein partielles Tief bei 23,170 Euro. Am 9. April 2026 wurde die obere Begrenzung der Seitwärtsrange nachhaltig überwunden und in den folgenden 21 Wochen bei 88,460 Euro ein 25-Jahres-Hoch markiert. Das zweite Top übertraf mit dem Wert bei 88,830 Euro noch einmal knapp das alte Jahreshoch. Danach hat der Kurs innerhalb weniger Wochen rund 42 Prozent an Wert verloren. Technisch konnte sich das Papier im Zuge des Kurseinbruchs nicht oberhalb der 200-Tage-Linie bei 56,320 Euro halten, wodurch der Kursrückgang mittlerweile die Unterstützung bei 48,230 Euro anpeilt. So könnte der Abverkauf bei der Unterstützung am Level von 48,230 Euro wieder auf vermehrte Nachfrage treffen. Fundamental betrachtet geht der Konsens davon aus, dass die Bilanzgewinne bis zum Geschäftsjahr 2027/28 um rund 157 Prozent ansteigen sollten. Ob dieses Gewinnplus tatsächlich erreicht wird, erscheint aus heutiger Sicht jedoch fraglich.

Infineon Technologies AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Aktienkurs von Infineon verliert weiter an Terrain, nachdem zuvor das hohe KGV aufgrund der KI-Fantasie von den Marktteilnehmern toleriert wurde. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JG328L) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Infineon AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 4,12 profitieren. Das Ziel sei bei 44,02 Euro angenommen (19,98 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 22 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 59,20 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 4,80 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JG328L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 11,64 – 11,65 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 63,98 Euro Basiswert: Infineon Technologies AG KO-Schwelle: 63,98 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,04 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 19,98 Euro Hebel: 4,12 Kurschance: + 72 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

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