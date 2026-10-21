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    Beteiligungsgesellschaft MBB hebt erneut Prognose - Friedrich Vorwerk beflügelt

    Für Sie zusammengefasst
    • MBB hebt Margenziel für 2026 auf 22 bis 24 Prozent
    • Q3-Marge steigt auf 26,3 Prozent, Ergebnis legt zu
    • Umsatzziel bleibt bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro
    Beteiligungsgesellschaft MBB hebt erneut Prognose - Friedrich Vorwerk beflügelt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft MBB profitiert weiterhin von der guten Entwicklung bei Friedrich Vorwerk , deren Großaktionär sie ist. Nach der Prognoseanhebung des Pipeline- und Anlagenbauers zeigt sich auch MBB nochmals zuversichtlicher für 2026. Das Management erwartet nun, dass vom Jahresumsatz 22 bis 24 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) übrig bleiben. Im Juli hatte MBB sein Margenziel auf 18 bis 20 Prozent erhöht, auch seinerzeit maßgeblich dank Friedrich Vorwerk.

    Im dritten Quartal erzielte die im SDax notierte Beteiligungsgesellschaft vorläufigen Berechnungen zufolge eine operative Marge von 26,3 Prozent, das waren 5,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. Das bereinigte operative Ergebnis war dabei um fast ein Viertel auf 84 Millionen Euro geklettert, während der Erlös mit 318,1 Millionen nur leicht über dem Vorjahresniveau lag.

    Sein Umsatzziel für das Gesamtjahr beließ MBB unverändert bei 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro, nach 1,17 Milliarden im Jahr 2025. Endgültige Zahlen für das dritte Quartal sollen am 12. November folgen./tav/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,06 % und einem Kurs von 18.231 auf Ariva Indikation (21. Oktober 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -5,11 %/+60,58 % bedeutet.





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