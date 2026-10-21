🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Valvoline Global Operations wird offizieller Unterstützer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027

    Powered by Originals: Valvoline, das Original-Motorenöl1, kooperiert mit Rose Lavelle, Mittelfeldspielerin der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, um die Athletinnen, Fans und Wegbereiterinnen zu feiern, die die Zukunft gestalten.

    LEXINGTON, Ky., 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Valvoline Global, The Original Motor Oil1, und weltweit führender Anbieter von Automobil- und Industrielösungen, gab heute seine Rolle als offizieller Unterstützer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 bekannt und feiert damit die Athletinnen, Fans und Vorreiterinnen, die die Zukunft des Spiels gestalten. Das facettenreiche Sponsoring der Marke wird von Rose Lavelle, Mittelfeldspielerin der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, angeführt, die während des gesamten Turniers als Markenbotschafterin fungieren wird.

    U.S. Women's National Team midfielder, Rose Lavelle, will serve as a Valvoline Global brand ambassador throughout the tournament.

    „Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 wird außergewöhnliche Talente präsentieren, zukünftige Generationen inspirieren und Menschen über Kulturen und Grenzen hinweg zusammenbringen", sagte Jamal Muashsher, Präsident und CEO von Valvoline Global. „Wir glauben, dass Fortschritt durch Originale angetrieben wird: Die Athleten, Innovatoren und Wegbereiter, die sich nicht mit dem Erreichten zufriedengeben und ihren eigenen Weg gehen. Es ist uns eine Ehre, die Originalität, Entschlossenheit und Leistung zu würdigen und ins Rampenlicht zu rücken, die das bemerkenswerte Wachstum des Frauenfußballs weltweit vorangetrieben haben."

    Das Turnier bringt vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 32 Mannschaften aus sechs Kontinenten in Brasilien zusammen und markiert die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, die jemals in Südamerika ausgetragen wird. 

    Aufbauend auf dem Erfolg des Sponsorings der FIFA Men's World Cup 2026 wird Valvoline Global Fans in ganz Amerika und Europa durch Aktionen und Erlebnisse einbinden, die in den kommenden Monaten angekündigt werden.

    Original-Ikone des Spiels: Rose Lavelle

    Rose Lavelle, Star der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, verkörpert den Geist der Originalität, der in Valvolines 160-jähriger Tradition verwurzelt ist. Die aus der Gegend um Cincinnati stammende Lavelle, deren Kreativität, Authentizität und furchtloser Spielstil sie zu einer der prägendsten Spielerinnen ihrer Generation gemacht haben, wird den Fans während des gesamten Turniers ein besonderes Erlebnis bieten.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Valvoline Global Operations wird offizieller Unterstützer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 Powered by Originals: Valvoline, das Original-Motorenöl1, kooperiert mit Rose Lavelle, Mittelfeldspielerin der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, um die Athletinnen, Fans und Wegbereiterinnen zu feiern, die die Zukunft gestalten.LEXINGTON, …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     