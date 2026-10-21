Valvoline Global Operations wird offizieller Unterstützer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027

LEXINGTON, Ky., 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Valvoline Global, The Original Motor Oil 1 , und weltweit führender Anbieter von Automobil- und Industrielösungen, gab heute seine Rolle als offizieller Unterstützer der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 bekannt und feiert damit die Athletinnen, Fans und Vorreiterinnen, die die Zukunft des Spiels gestalten. Das facettenreiche Sponsoring der Marke wird von Rose Lavelle, Mittelfeldspielerin der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, angeführt, die während des gesamten Turniers als Markenbotschafterin fungieren wird.

Powered by Originals: Valvoline, das Original-Motorenöl 1 , kooperiert mit Rose Lavelle, Mittelfeldspielerin der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, um die Athletinnen, Fans und Wegbereiterinnen zu feiern, die die Zukunft gestalten.

„Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027 wird außergewöhnliche Talente präsentieren, zukünftige Generationen inspirieren und Menschen über Kulturen und Grenzen hinweg zusammenbringen", sagte Jamal Muashsher, Präsident und CEO von Valvoline Global. „Wir glauben, dass Fortschritt durch Originale angetrieben wird: Die Athleten, Innovatoren und Wegbereiter, die sich nicht mit dem Erreichten zufriedengeben und ihren eigenen Weg gehen. Es ist uns eine Ehre, die Originalität, Entschlossenheit und Leistung zu würdigen und ins Rampenlicht zu rücken, die das bemerkenswerte Wachstum des Frauenfußballs weltweit vorangetrieben haben."

Das Turnier bringt vom 24. Juni bis 25. Juli 2027 32 Mannschaften aus sechs Kontinenten in Brasilien zusammen und markiert die erste FIFA Frauen-Weltmeisterschaft, die jemals in Südamerika ausgetragen wird.

Aufbauend auf dem Erfolg des Sponsorings der FIFA Men's World Cup 2026 wird Valvoline Global Fans in ganz Amerika und Europa durch Aktionen und Erlebnisse einbinden, die in den kommenden Monaten angekündigt werden.

Original-Ikone des Spiels: Rose Lavelle

Rose Lavelle, Star der US-amerikanischen Frauen-Nationalmannschaft, verkörpert den Geist der Originalität, der in Valvolines 160-jähriger Tradition verwurzelt ist. Die aus der Gegend um Cincinnati stammende Lavelle, deren Kreativität, Authentizität und furchtloser Spielstil sie zu einer der prägendsten Spielerinnen ihrer Generation gemacht haben, wird den Fans während des gesamten Turniers ein besonderes Erlebnis bieten.