CATL stellt eine Batterie mit doppelter elektrischer Reichweitenverlängerung vor, um die Einführung elektrischer Schwerlast-Lkw zu beschleunigen
BEIJING, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- CATL hat heute die innovative Batterie mit doppelter elektrischer Reichweitenverlängerung sowie die neueste Generation einer Batteriewechsel-Lösung für Schwerlastfahrzeuge vorgestellt, um die Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs voranzutreiben.
Der Wettbewerb im Bereich der elektrischen Schwerlast-Lkw verlagert sich zunehmend von technischen Spezifikationen hin zum Wert über den gesamten Lebenszyklus. Zwar hat der Batteriewechsel die Energieauffüllung schneller und berechenbarer gemacht, doch Bedenken hinsichtlich der Batterieauslastung, der Betriebskosten und des Restwerts der Fahrzeuge wirken sich weiterhin auf die Wirtschaftlichkeit von Fuhrparks aus.
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, kombiniert CATL seine Dual-Elektro-Reichweitenverlängerungsbatterie mit der Strategie von QIJI, die auf Standardisierung, neue Infrastruktur und ein umfassendes kommerzielles Ökosystem setzt, und bringt so den Batteriewechsel und die branchenweite Zusammenarbeit zusammen, um die Elektrifizierung von Schwerlast-Lkw zu beschleunigen.
Ein dual-elektrischer Ansatz zur Reichweitenverlängerung
Die dual-elektrische Reichweitenverlängerungsbatterie von CATL kombiniert zwei unabhängige und dennoch komplementäre Batteriesysteme.
Die Hauptbatterie nutzt die standardisierte, am Fahrgestell montierte austauschbare Batterie von QIJI, um die Effizienz zu maximieren. Ein hinter der Fahrerkabine angeordnetes Reichweitenverlängerungssystem, das derzeit mit einer 77-kWh-Batterie mit 3C-Ladefähigkeit ausgestattet ist, liefert Reserveenergie. Gemeinsam gewährleisten die Systeme eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und bieten Redundanz für anspruchsvolle Betriebsbedingungen.
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Redundanz durch duales System
Bei herkömmlichen Lkw mit Batteriewechsel kehren Fahrer oft mit ungenutzter Kapazität zum Batteriewechsel zurück, da sie zögern, die Batterie stark zu entladen. Die Notstromversorgung durch die Reichweitenverlängerungsbatterie erhöht die Entladetiefe (DOD) der Hauptbatterie von etwa 70 % auf über 95 %, sodass diese mit einem Ladezustand (SOC) von weniger als 5 % zurückgebracht werden kann. Bei Erreichen dieses Schwellenwerts überträgt die nahtlose Umschalttechnologie von CATL die Stromversorgung innerhalb von Millisekunden auf die Reichweitenverlängerungsbatterie und gewährleistet so eine kontinuierliche und stabile Stromversorgung.
- "1+X"-Architektur und unabhängige Upgrades