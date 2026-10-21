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    Besonders beachtet!

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    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.10.2026

    Kursbewegung von -2,31 % bei Volkswagen (VW) Vz am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 21.10.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie fällt um -2,31 % auf 68,56. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,50 %, geht es heute bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Volkswagen (VW) Vz insgesamt ein Minus von -3,64 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um +1,63 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,35 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,46 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,63 %
    1 Monat -8,35 %
    3 Monate -3,64 %
    1 Jahr -23,84 %
    Stand: 21.10.2026, 09:26 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der VW-Vorzugsaktie, weiteres Abwärtspotenzial und mögliche Einstiege unter 60 Euro; auch 50 Euro für 2027 werden genannt. Diskutiert werden hohe Kosten, Produktivitätsprobleme, Konkurrenz aus China sowie Zweifel an Sparmaßnahmen und Investitionsstrategie. Eine Rekapitalisierung wird als mögliches Aktionärsrisiko angesprochen. Positiv wird der ePolo bewertet; gefordert werden günstigere E-Autos.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,09 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,38 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,80 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,84 %. Tesla legt um +1,79 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,13 %.

    Die Aktie von Volkswagen (VW) Vz erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,26 %. Über 5 Jahre lag sie bei -18,06 %, über 10 Jahre bei -5,63 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Volkswagen (VW) Vz

    -2,42 %
    +1,63 %
    -8,35 %
    -3,64 %
    -23,84 %
    -32,06 %
    -62,35 %
    -43,22 %
    +1.407,04 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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