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    Besonders beachtet!

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    Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 21.10.2026

    Kursbewegung von -6,09 % bei Ottobock am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 21.10.2026
    Foto: Ottobock SE & Co. KGaA

    Ottobock Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 21.10.2026

    Mit einer Performance von -6,09 % musste die Ottobock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Ottobock: Nach einem Rückgang von -0,77 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,09 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Ottobock damit auf -10,26 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -3,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ottobock eine negative Entwicklung von -21,22 % erlebt.

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    Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,55 %
    1 Monat -7,36 %
    3 Monate -10,26 %
    1 Jahr -19,31 %
    Stand: 21.10.2026, 09:27 Uhr

    Informationen zur Ottobock Aktie

    Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,24 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Ottobock

    Stryker, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %.

    Ottobock Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Ottobock Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Ottobock Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Ottobock

    -5,32 %
    -3,55 %
    -7,36 %
    -10,26 %
    -19,31 %
    -29,06 %
    ISIN:DE000BCK2223WKN:BCK222
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