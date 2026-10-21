Ottobock Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 21.10.2026

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Ottobock damit auf -10,26 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Mit einer Performance von -6,09 % musste die Ottobock Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Ottobock: Nach einem Rückgang von -0,77 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -6,09 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ottobock Aktie damit um -3,55 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,36 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Ottobock eine negative Entwicklung von -21,22 % erlebt.

Ottobock Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,55 % 1 Monat -7,36 % 3 Monate -10,26 % 1 Jahr -19,31 %

Informationen zur Ottobock Aktie

Stand: 21.10.2026, 09:27 Uhr

Es gibt 64 Mio. Ottobock Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,24 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Ottobock

Stryker, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %.

Ottobock Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Ottobock Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Ottobock Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.