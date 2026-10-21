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    Besonders beachtet!

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    MLP Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 21.10.2026

    Kursbewegung von -4,87 % bei MLP am 21.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - MLP Aktie mit spürbaren Abschlägen - aktuelle Kursentwicklung - 21.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    MLP ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf Akademiker und gehobene Privatkunden. Hauptleistungen: Finanzplanung, Versicherungen, Altersvorsorge, Geldanlage, Baufinanzierung, Vermögensverwaltung. Marktstellung: Nischenplayer mit starker Beratungskompetenz. Wichtige Konkurrenten: DVAG, Swiss Life Select, teils Banken. USP: Zielgruppenfokus, unabhängige Beratung, ganzheitlicher Ansatz.

    MLP Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die MLP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,87 % im Minus. Nach dem Plus von +8,49 % am Vortag kommt es heute bei MLP zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -4,87 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die MLP Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +47,49 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die MLP Aktie damit um +5,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,19 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +61,79 % gewonnen.

    MLP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,08 %
    1 Monat +19,19 %
    3 Monate +47,49 %
    1 Jahr +55,49 %
    Stand: 21.10.2026, 09:28 Uhr

    Informationen zur MLP Aktie

    Es gibt 109 Mio. MLP Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,19 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Allianz, Swiss Life Holding und Co.

    Allianz, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,07 %. Swiss Life Holding notiert im Minus, mit -0,27 %. Zurich Insurance Group notiert im Minus, mit -0,12 %. OVB Holding verliert -0,26 % HYPOPORT notiert im Plus, mit +0,06 %.

    Die Aktie von MLP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 37,61 %. Über 5 Jahre lag sie bei 6,37 %, über 10 Jahre bei 12,23 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die MLP Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur MLP Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    MLP

    -5,04 %
    +5,08 %
    +19,19 %
    +47,49 %
    +55,49 %
    +145,71 %
    +28,95 %
    +203,39 %
    +1.091.900,00 %
    ISIN:DE0006569908WKN:656990
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