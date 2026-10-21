BYD Aktie leidet unter Verkäufen - 21.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BYD Aktie. Mit einer Performance von -2,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die BYD Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,86 % wieder ab und notiert heute bei 8,1280€. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die BYD Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -19,25 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,73 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,00 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in BYD eine negative Entwicklung von -24,37 % erlebt.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,73 % 1 Monat -9,00 % 3 Monate -19,25 % 1 Jahr -30,19 %

? wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.10.2026, 09:28 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursdruck bei BYD im Zusammenhang mit CATL sowie Michael Burrys gemeldete Aufstockung seiner BYD-Position. Als Stärken werden vertikale Integration, Kostenvorteile und die Blade-Batterie hervorgehoben. Weitere Themen sind die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber europäischen Autobauern, mögliche Zölle sowie Bedenken zur Fahrzeugqualität und zum Wiederverkaufswert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,96 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von BYD?

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -2,45 %. Tesla notiert im Plus, mit +1,82 %. Xylem legt um +0,10 % zu NIO notiert im Minus, mit -0,82 %. Stellantis notiert im Minus, mit -1,13 %.

Die Aktie von BYD erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -5,24 %. Über 5 Jahre lag sie bei -4,46 %, über 10 Jahre bei 15,11 %.

Lohnt sich ein Investment in die BYD Aktie?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.