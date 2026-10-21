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    Aktien Frankfurt Eröffnung

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    Dax trotz KI-Erholung etwas schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet verhalten und bleibt leicht im Minus
    • Anleger bleiben wegen Frankreich und Energiepreisen vorsichtig
    • KI-Werte erholen sich, SpaceX-Bericht stützt Dax
    Aktien Frankfurt Eröffnung - Dax trotz KI-Erholung etwas schwächer
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch verhalten in den Handel gestartet. Aus der Rückkehr an sein Vortagshoch, die sich vorbörslich noch abgezeichnet hatte, wurde im frühen Handel nichts. Während KI-Werte sich erholten, blieben Anleger in der Breite vorsichtig ob der Unruhen in Frankreich und des Einflusses hoher Energiepreise.

    Zuletzt lag der Dax mit 0,16 Prozent im Minus bei 25.265 Punkten. Zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten blieb der Leitindex damit aber auf Abstand. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gab zeitgleich um knapp ein halbes Prozent auf 30.254 Punkte nach.

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    KI-seitig blieben die Blicke nach Asien gerichtet, wo sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 etwas erholen konnten. Der US-Konzern SpaceX hob die Laune mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. Im Dax wurden Werte mit KI-Bezug wie Infineon oder Siemens Energy davon gestützt./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 53,18 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +46,42 %/+72,92 % bedeutet.





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