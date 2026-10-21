Super Micro Computer - Aktie zieht deutlich an - 21.10.2026

Die Super Micro Computer Aktie kann am heutigen Handelstag um +4,59 % auf 33,51€ zulegen. Das sind +1,47 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,93 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Super Micro Computer Aktie. Nach einem Plus von +4,93 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 33,51€, mit einem Plus von +4,59 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Super Micro Computer Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +59,02 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -3,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Super Micro Computer um +33,12 % gewonnen.

Der US 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,26 % geändert.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,52 % 1 Monat -1,86 % 3 Monate +59,02 % 1 Jahr -28,92 %

? wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.10.2026, 09:30 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kurssprung nach vorläufigen Q1-Zahlen: 18,5–19,5 Mrd. USD Umsatz und 12–12,5 % Bruttomarge liegen über den Prognosen. KI-Nachfrage und modulare Rechenzentrumslösungen gelten als Wachstumstreiber. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung gegenüber Dell und HP, der CFO-Wechsel sowie fehlende charttechnische Bodenbildung. Trotz positiver Zahlen bleiben Sorgen über die Sektorschwäche und mögliche Rückgänge auf 20–25 USD.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 657 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 21,92 Mrd.EUR € wert.

Der KI-Boom beschert Super Micro Computer ein außergewöhnlich starkes Quartal und lässt die Aktie nachbörslich zweistellig in die Höhe schießen.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 11,21 %. Über 5 Jahre lag sie bei 87,03 %, über 10 Jahre bei 32,11 %.

Super Micro Computer Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Super Micro Computer Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Super Micro Computer Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.