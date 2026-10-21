SK hynix - Aktie zieht deutlich an - 21.10.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die SK hynix Aktie. Mit einer Performance von +5,29 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SK hynix Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,48 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 876,00€, mit einem Plus von +5,29 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

SK hynix ist ein führender südkoreanischer Speicherchiphersteller (DRAM, NAND-Flash) für PCs, Server, Smartphones und Rechenzentren, stark im High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Anwendungen. Wichtige Konkurrenten sind Samsung, Micron, Kioxia und Western Digital. Stärke/USP: technologische Führungsrolle bei HBM, enge Partnerschaften mit Hyperscalern und hohe Effizienz in der Massenfertigung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt SK hynix trotz des heutigen Kurssprungs mit -20,72 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SK hynix Aktie damit um -8,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -25,45 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SK hynix +71,76 % gewonnen.

SK hynix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,75 % 1 Monat -25,45 % 3 Monate -20,72 % 1 Jahr +71,76 %

Informationen zur SK hynix Aktie

Stand: 21.10.2026, 09:31 Uhr

Es gibt 711 Mio. SK hynix Aktien. Damit ist das Unternehmen 622,90 Mrd. € wert.

Alles war angerichtet für den nächsten Absturz der SK Hynix Aktie: eine Kurslücke nach unten, ein gebrochenes Juli-Tief, ein tief negativer Kapitalfluss und teils überdurchschnittlich hohe Umsätze. Der große Ausverkauf blieb beim KI-Liebling …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Micron Technology, Western Digital und Co.

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,35 %. Western Digital notiert im Plus, mit +2,94 %.

SK hynix Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SK hynix Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SK hynix Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.