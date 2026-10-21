🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    Besonders beachtet!

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB Aktie heute im Minus - 21.10.2026

    Die OHB Aktie notiert am 21.10.2026 mit -2,95 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie heute im Minus - 21.10.2026
    Foto: Kirill Sh - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 21.10.2026

    Bei OHB geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,95 % nach und notiert bei 190,80. Der Kursrückgang der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,95 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei OHB damit auf -18,95 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +26,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,04 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +80,53 %.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +26,30 %
    1 Monat +14,04 %
    3 Monate -18,95 %
    1 Jahr +76,61 %
    Stand: 21.10.2026, 09:31 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHBs Kurspotenzial durch eine Mondstationsstudie, eine europäische Starlink-Alternative und mögliche Rüstungsaufträge mit Rheinmetall. Charttechnisch wird ein Ausbruch erwogen, für den konkrete Auftragsmeldungen als nötig gelten. Dem stehen Zweifel an Margen, möglichen Satellitenverlusten und der Erreichbarkeit des Umsatzziels von 4 Mrd. Euro ab 2030 gegenüber. Langfristige Chancen werden in Betrieb und Erweiterung der Systeme gesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

    Zur OHB Diskussion

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

    Allianz gegen Starlink: Diese 4 Space-Aktien könnten profitieren!


    Vier Telekomriesen wollen Elon Musks Starlink herausfordern. Doch die Satelliten sollen andere liefern. Welche vier börsennotierten Raumfahrtunternehmen jetzt auf einen Milliardenmarkt hoffen dürfen.

    Hidden Champion in den USA: Experten sehen Markt von rund 500 Mrd. USD


    Ein Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD aus staatlich finanzierten Projekten, Studien für eine europäische Mondinfrastruktur und ein angekündigtes Übernahmeangebot. Diese News aus den Reihen der Spezialisten bewegen die Kurse und liefern reichlich Gesprächsstoff. Zefiro saniert alte Bohrungen und hat sich zum Hidden Champion in den USA in einem Markt mit einem Volumen von rund 500 Mrd. USD gemausert. OHB entwickelt Raumfahrtsysteme und sitzt auf einem Auftragsbestand von über 3 Mrd. EUR, neue Aufträge kündigen sich an. Steyr ist Spezialist für Dieselmotoren für militärische, maritime und industrielle Anwendungen. Das weckt Begehrlichkeiten auf gedrücktem Kursniveau. Nun bietet ein Aufkäufer 39 EUR je Anteilsschein. Welche Aktie macht das Rennen?

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,68 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,01 %. Lockheed Martin verliert -0,16 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,40 %.

    Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,08 %, über 10 Jahre bei 26,31 %.

    OHB Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    +0,31 %
    +22,76 %
    +10,84 %
    -21,22 %
    +71,66 %
    +360,69 %
    +427,12 %
    +903,64 %
    +1.968,60 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
    OHB direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! OHB Aktie heute im Minus - 21.10.2026 Die OHB Aktie notiert am 21.10.2026 mit -2,95 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     