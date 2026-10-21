OHB Aktie heute im Minus - 21.10.2026

Bei OHB geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,95 % nach und notiert bei 190,80€. Der Kursrückgang der OHB Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,95 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei OHB damit auf -18,95 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +26,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,04 %. Im Jahr 2026 gab es für OHB bisher ein Plus von +80,53 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +26,30 % 1 Monat +14,04 % 3 Monate -18,95 % 1 Jahr +76,61 %

? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 21.10.2026, 09:31 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um OHBs Kurspotenzial durch eine Mondstationsstudie, eine europäische Starlink-Alternative und mögliche Rüstungsaufträge mit Rheinmetall. Charttechnisch wird ein Ausbruch erwogen, für den konkrete Auftragsmeldungen als nötig gelten. Dem stehen Zweifel an Margen, möglichen Satellitenverlusten und der Erreichbarkeit des Umsatzziels von 4 Mrd. Euro ab 2030 gegenüber. Langfristige Chancen werden in Betrieb und Erweiterung der Systeme gesehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,98 Mrd. € wert.

Vier Telekomriesen wollen Elon Musks Starlink herausfordern. Doch die Satelliten sollen andere liefern. Welche vier börsennotierten Raumfahrtunternehmen jetzt auf einen Milliardenmarkt hoffen dürfen.

Ein Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD aus staatlich finanzierten Projekten, Studien für eine europäische Mondinfrastruktur und ein angekündigtes Übernahmeangebot. Diese News aus den Reihen der Spezialisten bewegen die Kurse und liefern reichlich Gesprächsstoff. Zefiro saniert alte Bohrungen und hat sich zum Hidden Champion in den USA in einem Markt mit einem Volumen von rund 500 Mrd. USD gemausert. OHB entwickelt Raumfahrtsysteme und sitzt auf einem Auftragsbestand von über 3 Mrd. EUR, neue Aufträge kündigen sich an. Steyr ist Spezialist für Dieselmotoren für militärische, maritime und industrielle Anwendungen. Das weckt Begehrlichkeiten auf gedrücktem Kursniveau. Nun bietet ein Aufkäufer 39 EUR je Anteilsschein. Welche Aktie macht das Rennen?

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %. Airbus notiert im Minus, mit -0,68 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,01 %. Lockheed Martin verliert -0,16 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,40 %.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 67,08 %. Über 5 Jahre lag sie bei 40,08 %, über 10 Jahre bei 26,31 %.

OHB Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.