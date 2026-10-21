ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für EssilorLuxottica auf 225 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Essilor-Kursziel auf 225 Euro
- Das dritte Quartal übertrifft die Erwartungen deutlich
- Geschäfts- und Margensignale wirken beruhigend
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 250 auf 225 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Glas sei halbvoll beim Optikkonzern, schrieb Julien Dormois in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach glatt übertroffenen Erwartungen im dritten Quartal. Die Signale zum aktuellen Geschäft und den Margen seien beruhigend./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 18:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie
Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,70 % und einem Kurs von 168,1 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 157,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -8,53 %/+77,69 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 225 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu EssilorLuxottica - 863195 - FR0000121667
Das denkt die wallstreetONLINE Community über EssilorLuxottica. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!