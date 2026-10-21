GAC stellt den GAC S7 Plug-in-Hybrid-SUV in der Schweiz vor

Der GAC S7 war die Hauptattraktion unter den bei der Veranstaltung vorgestellten Fahrzeugen. Sein Plug-in-Hybridantrieb kombiniert die Möglichkeit, elektrisch zu fahren, mit einem Verbrennungsmotor. Der GAC S7 mit Allradantrieb kostet 43.900 CHF inklusive Mehrwertsteuer. Mit der Einführung des Modells präsentiert GAC den Schweizer Kunden neben seinen batterieelektrischen AION-Modellen nun auch einen Plug-in-Hybrid-SUV.

EMMEN, Schweiz, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- GAC hat den GAC S7 Plug-in-Hybrid-SUV in der Schweiz bei einer Veranstaltung in der Viscose Eventhalle in Emmen am 1. Oktober vorgestellt. In Zusammenarbeit mit dem Schweizer Vertriebspartner Sarfraah GmbH präsentierte das Unternehmen das Modell zusammen mit dem AION UT, dem AION V und dem EMKOO.

Der GAC S7 verfügt über ein 8,88 Zoll großes digitales Instrumentendisplay, einen 15,6 Zoll großen Zentralbildschirm, ein Audiosystem mit 12 Lautsprechern sowie eine kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone mit 50 W. Ein Panorama-Schiebedach sowie eine Rundumsichtkamera ergänzen die Innenraumausstattung. Für Informationen zu den einzelnen Modellvarianten, zur Ausstattung sowie zur Verfügbarkeit vor Ort können sich Kunden an GAC Schweiz wenden.

Kunden, die GAC-Fahrzeuge näher kennenlernen möchten, können über die Website oder die Social-Media-Kanäle von GAC Schweiz einen Termin für eine Probefahrt anfragen. Auf der Website finden Interessenten außerdem einen Ansprechpartner vor Ort für Fragen zu den Modellen, sodass sie sich vor der Vereinbarung eines Besuchstermins mit dem Schweizer Team austauschen können.

Die Veranstaltung verband die Vorstellung der Schweizer Marktstrategie und des Produktportfolios von GAC mit Fahrzeugbesichtigungen sowie Probefahrten am Nachmittag für geladene Gäste, darunter auch Medienvertreter. Neben der Vorstellung des GAC S7 wurden auch die Modelle AION UT, AION V und EMKOO ausgestellt.

Die Einführung in der Schweiz ist Teil des weiteren Ausbaus der Präsenz von GAC in Europa. Zu den regionalen Aktivitäten des Unternehmens gehören ein Designzentrum in Mailand, eine europäische Niederlassung in Amsterdam sowie ein Ersatzteilvertriebszentrum in Rotterdam. GAC arbeitet außerdem mit Magna an der Fahrzeugmontage in Österreich zusammen, wobei der AION V und der AION UT vor Ort montiert werden. Diese Maßnahmen ergänzen die Zusammenarbeit mit lokalen Vertriebspartnern im Zuge des Ausbaus der GAC-Präsenz auf den europäischen Märkten.

Die europäische Niederlassung von GAC koordiniert die Marktentwicklung und unterstützt die Vertriebs- und Serviceaktivitäten in der Region. Gemeinsam mit lokalen Partnern bildet diese regionale Struktur die Grundlage dafür, die Aktivitäten des Unternehmens an die einzelnen Märkte anzupassen und auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen.

Weitere Informationen zu GAC in der Schweiz finden Sie auf www.gac-schweiz.ch, wo Sie auch eine Probefahrt anfragen können.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/gac-stellt-den-gac-s7-plug-in-hybrid-suv-in-der-schweiz-vor-302915163.html