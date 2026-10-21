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    Geheimer Lithium-Coup

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    Rheinmetall bei Lithium-Aktie eingestiegen? Das steckt dahinter

    Rheinmetall soll bei Rock Tech Lithium eingestiegen sein und das geplante Lithiumwerk in Guben unterstützen. Eine offizielle Bestätigung steht bislang aus.

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    Geheimer Lithium-Coup - Rheinmetall bei Lithium-Aktie eingestiegen? Das steckt dahinter
    Foto: Daniel Karmann/dpa - dpa-Bildfunk

    Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall soll sich eine Beteiligung am deutsch-kanadischen Rohstoffunternehmen Rock Tech Lithium gesichert haben. Wie Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, ist Rheinmetall als neuer strategischer Investor eingestiegen. Darüber hinaus soll sich der Konzern am geplanten Lithiumkonverter im brandenburgischen Guben beteiligen.

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    Rock Tech hatte am 9. Oktober den Abschluss einer Kapitalerhöhung über rund sechs Millionen kanadische Dollar bekannt gegeben. Dabei wurden rund 9,22 Millionen neue Aktieneinheiten zu jeweils 0,65 kanadischen Dollar ausgegeben. Ein bislang nicht namentlich genannter strategischer Investor zeichnete davon Anteile im Wert von 3,25 Millionen kanadischen Dollar. Laut Bloomberg handelt es sich um Rheinmetall.

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    Der Investor soll sich zusätzlich direkt am Gubener Lithiumprojekt beteiligen. Eine verbindliche Vereinbarung über diesen Projekteinstieg wurde bislang allerdings nicht bestätigt. Auch zur endgültigen Beteiligungshöhe gibt es keine Angaben.

    Warum Rheinmetall ausgerechnet auf Lithium setzt

    Der Einstieg könnte weit über eine klassische Finanzbeteiligung hinausgehen. Lithium gilt als kritischer Rohstoff für moderne Batterietechnologien. Diese werden nicht nur in Elektroautos und stationären Energiespeichern, sondern auch in Drohnen und militärischen Anwendungen benötigt. Mit einer Beteiligung an Rock Tech könnte Rheinmetall seine Position in einer strategisch wichtigen europäischen Lieferkette stärken.

    Das geplante Werk in Guben soll jährlich rund 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität herstellen – rechnerisch genug für die Batterien von etwa 500.000 Elektroautos. Die EU-Kommission hat das vollständig genehmigte Projekt bereits als strategisch bedeutsam eingestuft.

    680 Millionen Euro: Die entscheidende Hürde bleibt

    Die Dimension des Projekts ist allerdings erheblich größer als die bisherige Kapitalerhöhung. Rock Tech bezifferte die geplanten Investitionskosten zuletzt auf rund 680 Millionen Euro, nachdem der ursprüngliche Ansatz um 50 Millionen Euro reduziert worden war. Ein finanzstarker Industriepartner wie Rheinmetall könnte deshalb ein wichtiges Signal für die weitere Finanzierung sein. Die bislang bekannten Millionenbeträge reichen für die Realisierung des Werks jedoch bei Weitem nicht aus.

    Eine offizielle Bestätigung des Rheinmetall-Einstiegs steht weiterhin aus. Gegenüber MT Newswires erklärte der Rüstungskonzern lediglich, Gerüchte zu möglichen Transaktionen grundsätzlich nicht zu kommentieren. Für Anleger von Rock Tech Lithium wäre ein bestätigter Einstieg dennoch ein strategischer Erfolg. Entscheidend bleibt, ob daraus eine verbindliche Projektbeteiligung und weitere Finanzierungsmittel entstehen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,87 % und einem Kurs von 1.045EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:40 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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