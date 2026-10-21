Verkehrsminister sieht Klingbeil am Zug

BERLIN (dpa-AFX) - Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) sieht angesichts drohender Einschnitte im Fahrplan und höherer Ticketpreise für Millionen Bahnreisende das SPD-geführte Bundesfinanzministerium am Zug. "Wir fordern natürlich, dass Bundesfinanzminister Lars Klingbeil an den Tisch kommt", sagte Bernreiter im ARD-"Morgenmagazin". Hintergrund sind befürchtete Einschnitte infolge der stark steigenden Gebühren, die Verkehrsunternehmen der Bahntochter DB InfraGo für die Nutzung des Schienennetzes zahlen müssen, die sogenannten Trassenpreise.

Bernreiter, der derzeit Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz von Bund und Ländern ist, macht deshalb ebenso wie weitere Verkehrsminister Front gegen die Bundesregierung, die sich aus ihrer Sicht der Verantwortung für einen funktionierenden Nahverkehr entzieht. Im Grundgesetz stehe "ganz klar" als Folge der Bahnreform, "dass für diese Aufgabe den Schienenpersonennahverkehr zu organisieren, zu bestellen, zu bezahlen, der Bund den Ländern die notwendigen Finanzmittel zur Verfügung stellen muss und auf dem beharren wir", sagte der CSU-Politiker.