AKTIE IM FOKUS
Carrefour-Kurs bricht ein - Prognose wegen Unruhen gekappt
- Carrefour-Aktie verliert früh elf Prozent
- Unruhen in Frankreich zwingen Carrefour zu Prognosesenkung
- Jefferies sieht Carrefour-Ebit-Prognose um 6,5 Prozent sinken
PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Carrefour sind am Mittwoch im frühen Handel eingebrochen. Zuletzt fiel der Wert um elf Prozent. Die Aktie sank damit auf die tiefsten Stände seit Februar, nachdem sie sich in den vergangenen Monaten seitwärts bewegt hatte. Die französische Supermarktkette hatte am Vorabend wegen der Unruhen in Frankreich seine Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.
Die Analysten von Jefferies sprachen von einem überraschend gesenkten Ausblick des französischen Einzelhändlers. Entsprechend werde die Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) um 6,5 Prozent reduziert. Das schwächere Geschäft in Frankreich und die gedämpfte Konsumlaune in Brasilien weckten Sorgen über die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens./mf/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carrefour Aktie
Die Carrefour Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,93 % und einem Kurs von 14,29 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:47 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carrefour Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Carrefour zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9800 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,000EUR.
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