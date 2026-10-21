BERENBERG stuft Grand City Properties auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Grand City Properties auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Beteiligung des Wohnungsanbieters am Immobilienkonzern LEG Immobilien komme überraschend, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies darauf, dass die Aktien von LEG ebenso wie die anderer Wohnungsanbieter deutlich gesunken seien und klar unterbewertet erschienen - trotz gut progniostizierbarer Einnahmen und attraktiver Fundamentaldaten./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,74 % und einem Kurs von 7,01EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13,50
Kursziel alt: 13,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kai Klose
Analysiertes Unternehmen: Grand City Properties
Aktieneinstufung neu: positiv
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