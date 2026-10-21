BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC
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Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 245,6EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 340
Kursziel alt: 350
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