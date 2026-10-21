BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 245,6EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alasdair Leslie

Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 340

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 340,00 € , was eine Steigerung von +39,17% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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