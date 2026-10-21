Friedrich Vorwerk steigen an 200-Tage-Linie - Prognoseerhöhung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer weiteren Prognoseerhöhung haben sich die Aktien von Friedrich Vorwerk am Mittwochmorgen an ihre exponentielle 200-Tage-Linie erholt. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen stiegen um bis zu 4,5 Prozent, bevor der Schwung etwas abebbte. Auch die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft MBB trieben sie mit ihrem guten Geschäftsverlauf um 4 Prozent an.

Friedrich Vorwerk habe die starken Quartalsergebnisse erzielt, die er erwartet habe, erklärte Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler. Wie deutlich das operative Ergebnis aber gestiegen sei, habe auch ihn überrascht. Das neue Ebitda-Jahresziel liege nun über seiner bereits optimistischeren Prognose. Je nach Wetter sieht er sogar noch Luft nach oben angesichts dessen, was nach drei Quartalen bereits in den Büchern stehe./ag/jha/