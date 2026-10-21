AKTIE IM FOKUS
Friedrich Vorwerk steigen an 200-Tage-Linie - Prognoseerhöhung
- Vorwerk-Aktien erholen sich an der 200-Tage-Linie
- Starkes Quartal hebt Vorwerks Ebitda-Jahresziel
- MBB-Aktien steigen dank guter Geschäftsentwicklung
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer weiteren Prognoseerhöhung haben sich die Aktien von Friedrich Vorwerk am Mittwochmorgen an ihre exponentielle 200-Tage-Linie erholt. Die Papiere des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen stiegen um bis zu 4,5 Prozent, bevor der Schwung etwas abebbte. Auch die Anteilsscheine der Beteiligungsgesellschaft MBB trieben sie mit ihrem guten Geschäftsverlauf um 4 Prozent an.
Friedrich Vorwerk habe die starken Quartalsergebnisse erzielt, die er erwartet habe, erklärte Analyst Nikolas Demeter vom Bankhaus Metzler. Wie deutlich das operative Ergebnis aber gestiegen sei, habe auch ihn überrascht. Das neue Ebitda-Jahresziel liege nun über seiner bereits optimistischeren Prognose. Je nach Wetter sieht er sogar noch Luft nach oben angesichts dessen, was nach drei Quartalen bereits in den Büchern stehe./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie
Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 188,2 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6800 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 96,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Friedrich Vorwerk Group Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -10,71 %/+51,10 % bedeutet.
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Die MBB Capital Management GmbH ist nicht gleichzusetzen mit der MBB SE.