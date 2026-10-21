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    ANALYSE-FLASH

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    Bernstein senkt Ziel für Schneider Electric - 'Outperform'

    Für Sie zusammengefasst
    • Bernstein senkt Schneider-Ziel auf 340 Euro
    • Einstufung bleibt trotz PTC-Übernahme auf Outperform
    • Leslie bewertet PTC-Logik und Synergien positiver
    ANALYSE-FLASH - Bernstein senkt Ziel für Schneider Electric - 'Outperform'
    Foto: Schneider Electric GmbH

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 350 auf 340 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er habe Verständnis für die anfängliche Skepsis gegenüber der Übernahme von PTC und erkenne an, dass der Technologiekonzern den Einsatz erhöht habe, indem er erhebliches Kapital in eine Softwarestrategie investiere, deren Rentabilität sich erst noch bewähren müsse, schrieb Alasdair Leslie in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Kerngeschäft Energiemanagement bleibe indes intakt, und seine erste Analyse der strategischen Logik sowie des Synergiepotenzials lasse ihn zunehmend positiver auf die Transaktion blicken. Das gesenkte Kursziel begründete Leslie mit Umsetzungsrisiken./rob/gl/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 05:39 / UTC

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schneider Electric Aktie

    Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 245,6 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schneider Electric Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Schneider Electric zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 320,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 340,00EUR was eine Bandbreite von +30,64 %/+38,80 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst: Bernstein

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 256,52, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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