BASF-(Turbo)-Calls mit hohen Chance bei Erreichen des alten Jahreshochs

Obwohl gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele für das dritte Quartal nicht unbedingt Kursanstiege verursachen müssen, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 61 Euro ihre Kaufempfehlung für die BASF-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger hohe Renditen erzielen, wenn die BASF-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder das alte Hoch bei 55,05 Euro erreichen kann.

Die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111) wird seit ihrem Jahreshoch vom 14.4.26 bei 55,05 Euro innerhalb einer breiten Handelsspanne von 47 bis 54 Euro gehandelt. Nach den Anfang Oktober knapp oberhalb von 49 Euro gestarteten Aufwärtsbewegung nähert sich der Aktienkurs mit nunmehr 52,60 Euro wieder dem oberen Rand der Bandbreite an.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 53 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die BASF-Aktie mit Basispreis bei 53 Euro, Bewertungstag 19.3.27, BV 0,1, ISIN: DE000FA6FXL7, wurde beim BASF-Aktienkurs von 52,60 Euro mit 0,36 – 0,37 Euro gehandelt.

Legt die BASF-Aktie in spätestens einem Monat wieder auf 55,05 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,49 Euro (+32 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 50,125 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 50,125 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR9ETD1, wurde beim Aktienkurs von 52,60 Euro mit 0,27 – 0,30 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 55,05 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,49 Euro (+63 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,765 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die BASF-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,765 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA8S8R7, wurde beim Aktienkurs von 52,60 Euro mit 0,49 – 0,50 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der BASF-Aktie auf 55,05 Euro wird der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,72 Euro (+44 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BASF-Aktie oder von Hebelprodukten auf BASF-Aktie dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.