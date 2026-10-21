electrovac AG Raises Earnings Forecast for FY 2026/2027
Strong performance in high-margin segments has prompted electrovac to raise its 2026/2027 EBIT forecast, while keeping revenue guidance unchanged.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- electrovac raised its 2026/2027 full-year EBIT forecast to €13–14 million, from €11–12 million.
- EBIT adjusted for IPO costs is now expected to reach €15–16 million, up from €13–14 million.
- The company maintained its revenue forecast of €120–130 million.
- The upgrade reflects strong performance in the high-margin Aerospace & Defence and Industrial segments, alongside better-than-expected operations.
- Preliminary first-half revenue rose to €61.5 million from €55.7 million a year earlier.
- First-half EBIT increased 26% to €8.2 million, compared with €6.5 million; the half-year report is due on 20 November 2026.
The next important date, "Annual General Meeting 2026" (Alternative: "Ordinary General Meeting 2026"; commonly abbreviated "AGM 2026."), at electrovac is on 28.10.2026.
The price of electrovac at the time of the news was 7,7650EUR and was up +6,81 % compared with the previous day.
13 minutes after the article was published, the price was 7,8900EUR this corresponds to a plus of +1,61 % since publication.
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