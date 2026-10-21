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    Sorge ums Weihnachtsgeschäft

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    Carrefour-Aktie stürzt ab – Frankreich-Unruhen erzwingen Prognosesenkung

    Carrefour verliert nach der Prognosesenkung fast 15 %. Frankreichs Unruhen belasten Filialen und Konsum – kurz vor dem wichtigen Jahresendgeschäft. Die neuen Gewinnziele zeigen, wie sehr der Konzern unter Druck gerät.

    Sorge ums Weihnachtsgeschäft - Carrefour-Aktie stürzt ab – Frankreich-Unruhen erzwingen Prognosesenkung
    Foto: Loic Venance - AFP

    Die Unruhen in Frankreich schlagen auf Carrefour durch. Die Aktie des Supermarktriesen verlor am Mittwoch zeitweise 14,86 Prozent an Wert und fiel auf 13,87 Euro je Anteilschein. Damit liegt sie am Ende des Stoxx 600. Der Konzern hat seine Jahresprognose gesenkt – ausgerechnet vor dem wichtigen Geschäft zum Jahresende.

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    Carrefour beschreibt die Lage in Frankreich als beispiellos. Die verschlechterte Sicherheitslage störe den Filialbetrieb und belaste die Konsumlaune. Höhere Energiekosten belasten die Kunden bereits.

    In den vergangenen Tagen demonstrierten Hunderttausende Menschen für mehr Geld für öffentliche Dienstleistungen und gegen hohe Lebenshaltungskosten. Die meisten Proteste verliefen friedlich. Am Wochenende kam es jedoch auch zu schweren Krawallen, dabei wurden Geschäfte geplündert und verwüstet, Rathäuser angezündet und hunderte Polizisten verletzt. 

    Die Folgen zeigen sich in den neuen Carrefour-Zielen für 2026: So soll die operative Marge nur noch um null bis 15 Basispunkte steigen; zuvor waren 25 Basispunkte geplant. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet Carrefour nun eine Stagnation bis einen leichten Anstieg statt eines Wachstums im hohen einstelligen Prozentbereich. Der freie Cashflow soll leicht sinken, obwohl bislang ein moderates Plus erwartet wurde.

    Dabei lief das dritte Quartal noch weitgehend nach Plan. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis und bei konstanten Wechselkursen um 2,3 Prozent und entsprach damit den FactSet-Erwartungen. In Frankreich legten die Erlöse um 1,2 Prozent auf 11,9 Milliarden Euro zu. Der Heimatmarkt steht damit für etwas mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes.

    Trotz des Kurssturzes liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch rund 2,5 Prozent im Plus. Der CAC 40 hat im selben Zeitraum fast vier Prozent verloren.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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