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    electrovac AG erhöht Ergebnisprognose für 2026/27: Was jetzt zählt

    Starke Geschäfte in Aerospace & Defence und Industrial treiben electrovac an: Nach einem deutlichen Ergebnisplus im ersten Halbjahr hebt der Konzern seine EBIT-Prognose für 2026/2027 an.

    electrovac AG erhöht Ergebnisprognose für 2026/27: Was jetzt zählt
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • electrovac AG erhöht für das Geschäftsjahr 2026/2027 die EBIT-Prognose auf 13–14 Mio. Euro, nach zuvor 11–12 Mio. Euro.
    • Das um IPO-Kosten bereinigte EBIT soll nun 15–16 Mio. Euro erreichen, statt der bisherigen Prognose von 13–14 Mio. Euro.
    • Die Umsatzprognose bleibt unverändert bei 120–130 Mio. Euro.
    • Grund für die Anhebung sind die positive Entwicklung in den margenstarken Bereichen Aerospace & Defence und Industrial sowie eine Betriebsleistung über den Erwartungen.
    • Im ersten Halbjahr 2026/2027 stieg der Umsatz vorläufig auf 61,5 Mio. Euro, verglichen mit 55,7 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Das vorläufige operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich im ersten Halbjahr um 26 % auf 8,2 Mio. Euro; der Halbjahresbericht erscheint am 20. November 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Ordentliche Hauptversammlung 2026, bei electrovac ist am 28.10.2026.

    Der Kurs von electrovac lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,7650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,81 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,8900EUR das entspricht einem Plus von +1,61 % seit der Veröffentlichung.


    electrovac

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    ISIN:DE000A420ZL4WKN:A420ZL
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