Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 21.10. - FTSE Athex 20 stark +1,51 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 25.311,51 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Infineon Technologies +1,58 %, Commerzbank +1,00 %, Hochtief +0,94 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -2,05 %, adidas -2,03 %, Rheinmetall -1,43 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:12) bei 30.407,32 PKT und fällt um -0,35 %.
Top-Werte: Aroundtown +2,78 %, CTS Eventim +2,41 %, Elmos Semiconductor +2,01 %
Flop-Werte: Schaeffler -2,10 %, RENK Group -1,89 %, PUMA -1,85 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:32) bei 4.018,61 PKT und fällt um -0,34 %.
Top-Werte: Draegerwerk +2,26 %, Elmos Semiconductor +2,01 %, Jenoptik +1,97 %
Flop-Werte: Ottobock -4,40 %, Nemetschek -1,78 %, ATOSS Software -1,50 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (09:59:01) bei 6.140,01 PKT und steigt um 0,00 %.
Top-Werte: EssilorLuxottica +4,12 %, Infineon Technologies +1,58 %, Nokia +1,53 %
Flop-Werte: Prosus Registered (N) -2,90 %, adidas -2,03 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,87 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.527,67 PKT und steigt um +0,91 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +4,89 %, Raiffeisen Bank International +1,53 %, Erste Group Bank +1,01 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,86 %, Lenzing -0,95 %
Der CH 20 steht aktuell (09:59:42) bei 14.474,57 PKT und fällt um -0,18 %.
Top-Werte: ABB +0,78 %, Zurich Insurance Group +0,34 %, Swiss Life Holding +0,15 %
Flop-Werte: Partners Group Holding -0,97 %, Sika -0,86 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.225,40 PKT und fällt um -0,75 %.
Top-Werte: ABB +0,78 %, Getinge (B) +0,53 %, Nordea Bank Abp +0,51 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -3,70 %, SKF (B) -2,45 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.710,00 PKT und gewinnt bisher +1,51 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +6,17 %, Piraeus Port Authority +2,38 %, Viohalco +1,70 %
Flop-Werte: Allwyn -2,00 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,11 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,50 %
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