Dax stabil - KI-Erholung gibt keinen Schwung

Der Dax schwankte im frühen Handel um sein Vortagsniveau. Nach einer Dreiviertelstunde lag der Leitindex dann knapp mit 0,05 Prozent im Plus bei 25.318 Punkten. Zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten blieb er damit auf Abstand. Der MDax mit den mittelgroßen Werten schaffte es zeitgleich auch knapp mit 0,01 Prozent ins Plus auf 30.395 Punkte.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch verhalten in den Handel gestartet. Aus der Rückkehr an sein Vortagshoch, die sich vorbörslich noch abgezeichnet hatte, wurde im frühen Handel nichts. Während KI-Werte sich erholten, blieben Anleger in der Breite vorsichtig ob der Unruhen in Frankreich und nach wie vor hoher Ölpreise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Der Dax hängt weiterhin am Tropf des Ölpreises und der Anleiherenditen", schrieb am Morgen der Experte Timo Emden vom Broker Captrader. Zwischen geo- und geldpolitischen Risiken sowie Frankreich-Sorgen sieht er "den Dax im Würgegriff". Die Anleger navigierten weiterhin zwischen Zinsängsten, KI-Zweifeln sowie politischen und fiskalischen Fragezeichen.

KI-seitig blieben die Blicke nach Asien gerichtet, wo sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 etwas erholen konnten. Der US-Konzern SpaceX hob die Laune mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal.

Im Dax wurden Werte mit KI-Bezug wie Infineon oder Siemens Energy davon mit bis zu zwei Prozent gestützt. Auch die Titel von Hochtief legten 1,2 Prozent zu. Zu dem Baukonzern berichtete das "Handelsblatt", dieser plane eine eigene Bewerbung für eine geplante "AI Gigafactory" der Europäischen Union, mit der das Unternehmen selbst zum Anbieter von Rechenleistung werden könnte.

Die Kursentwicklung bei Adidas war mau, obwohl der Sportartikelkonzern nach vorgelegten Eckdaten seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr erhöht hat. Das Plus betrug zuletzt ein halbes Prozent. Die Aktien trafen bei 160 Euro an ihrem Hoch seit Mitte August auf Widerstand.

Qiagen-Anteile knüpften mit 1,8 Prozent Plus daran an, dass sie am Vortag im Schlusshandel schon angezogen waren auf ein Hoch seit Februar. Die Aktien des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns profitieren einmal mehr von einem Bericht über ein bevorstehendes Angebot des Finanzinvestors EQT.

Weitere Gewinner waren die zuletzt wegen Zinssorgen gebeutelten Aktien von Immobilienkonzernen. Der Wohnungsanbieter Grand City Properties hat sich mit gut 20 Prozent beim Immobilienkonzern LEG eingekauft, woraufhin sich diese beiden Aktien um bis zu 2,8 Prozent erholten. Auch jene des Grand-City-Großaktionärs Aroundtown zogen an.

Im SDax gab es bei Friedrich Vorwerk ein Plus von drei Prozent wegen vorgelegter Zahlen. Nach einem Ergebnissprung im dritten Quartal hat der Anlagenbauer für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen ein weiteres Mal seine Prognosen für das Jahr angehoben.

Mit zwei Prozent unter Druck standen die Papiere des Dialysekonzerns FMC , nachdem Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen veröffentlicht wurden. Der UBS-Experte sieht in diesen einen bedeutenden Sorgenfaktor./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,05 % und einem Kurs von 38,60 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +45,83 %/+72,22 % bedeutet.



