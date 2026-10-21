Toyota unter Druck: 106.000 Geländewagen in den USA betroffen – Brandgefahr

Der japanische Autobauer Toyota muss in den USA 105.794 Fahrzeuge wegen eines möglichen Brandrisikos zurückrufen. Betroffen sind bestimmte Hybridversionen des Geländewagens Land Cruiser aus den Modelljahren 2024 bis 2027. Das geht aus einer Rückrufmeldung der US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA hervor.

Ursache ist eine möglicherweise fehlerhafte Verbindung einer Kraftstoffleitung in der Nähe des Tanks. Diese könnte sich lösen und Benzin austreten lassen. Toyota zufolge kann der Kraftstoff so lange auslaufen, bis der Verbrennungsmotor des Hybridsystems abgeschaltet wird. Gelangt das Benzin an eine Zündquelle, besteht erhöhte Brandgefahr.

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Die Werkstätten sollen die betroffene Verbindung überprüfen und mit einer zusätzlichen Klemme sichern. Falls erforderlich, wird die Kraftstoffleitung aus Kunststoff vollständig ausgetauscht. Für die Fahrzeughalter ist die Reparatur kostenlos. Der Rückruf wurde bereits am 14. Oktober angekündigt. Toyota will die betroffenen US-Kunden bis Mitte Dezember 2026 benachrichtigen. Auch in Kanada müssen rund 6.700 Land Cruiser in die Werkstätten.

Was bedeutet das für die Toyota-Aktie?

Für den weltgrößten Autobauer nach Absatz bedeutet die Aktion zusätzliche Werkstatt- und Reparaturkosten. Wie hoch die finanzielle Belastung ausfallen wird, ist bislang nicht bekannt. Angesichts der Größe des Konzerns dürfte der Rückruf für sich genommen aber nur begrenzte Auswirkungen auf die Geschäftszahlen haben. Schwerer wiegt möglicherweise das Reputationsrisiko: Gerade bei einem traditionsreichen Geländewagen wie dem Land Cruiser ist Zuverlässigkeit ein entscheidendes Verkaufsargument.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,20 % und einem Kurs von 17,38EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.

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