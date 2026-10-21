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    AKTIE IM FOKUS

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    EssilorLuxottica mit Kurssprung - Zahlen dämpfen Sorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie springt nach schwachem Jahr um über elf Prozent
    • Citibank lobt Umsätze und empfiehlt weiter den Kauf
    • Alle Absatzregionen wachsen über den Erwartungen
    AKTIE IM FOKUS - EssilorLuxottica mit Kurssprung - Zahlen dämpfen Sorgen
    Foto: EssilorLuxottica

    PARIS (dpa-AFX) - Aktien von EssilorLuxottica sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich gestiegen. Mit einem Kurssprung von über elf Prozent gelang dem Wert ein Befreiungsschlag nach der schwachen Entwicklung im laufenden Jahr. Allerdings ist die Aktie noch immer nur etwas mehr als halb so viel wert wie noch im Oktober des Vorjahres.

    Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.

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    Die Experten von Bernstein verwiesen darauf, dass sämtliche Absatzregionen Wachstum verzeichnet und über den Konsensschätzungen gelegen hätten./mf/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,45 % und einem Kurs von 169,3 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der EssilorLuxottica Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    EssilorLuxottica zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,78EUR. Von den letzten 9 Analysten der EssilorLuxottica Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 157,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -8,43 %/+77,89 % bedeutet.





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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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