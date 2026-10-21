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    AKTIEN IM FOKUS

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    SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX meldet nach langer Flaute Milliardengewinn
    • Musk erwägt mögliche Fusion von SpaceX mit Tesla
    • KI-Nachfrage beschert Supermicro starke Quartalszahlen
    AKTIEN IM FOKUS - SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Positive Nachrichten aus der US-Technologiebranche haben am Mittwoch auch deutschen, europäischen und asiatischen Tech-Aktien etwas Auftrieb gegeben. Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX , dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Zudem bestätigte Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla . Der Computer- und Serverhersteller Supermicro legte dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche ebenfalls starke Quartalszahlen vor.

    Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die SpaceX-Titel vorbörslich umgerechnet um 9 Prozent hoch. Bei Tesla stand ein Plus von 1,5 Prozent zu Buche - das Unternehmen legt an diesem Mittwoch nach dem US-Börsenschluss ebenfalls noch Zahlen vor. Für Supermicro ging es um 12 Prozent hoch.

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    Im Dax legten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon um 1,7 Prozent zu. Die Papiere der Chipindustrie-Zulieferer Jenoptik , Suss Microtec und Aixtron zählten zu den Favoriten der Anleger im MDax , ebenso der Infineon-Branchenkollege Elmos . In Europa waren ASML und STMicro gefragt.

    Zuletzt hatte sich die Laune der Anleger im KI-Bereich bei immer weiter gestiegenen Marktzinsen merklich verschlechtert. Hauptthema war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen./gl/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,32 % und einem Kurs von 132,4 auf Tradegate (21. Oktober 2026, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 235,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +45,81 %/+72,20 % bedeutet.





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