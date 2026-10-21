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    Aston Martin: Ambitionierte Jahresziele

    Der britische Autobauer Aston Martin hat bei Vorlage der Halbjahreszahlen 2026 mit dem Umsatz überrascht. Die Ziele für das Gesamtjahr bleiben dennoch ambitioniert. Entscheidend wird sein, wie sich der Absatz des sogenannten Hypercars Valhalla im dritten Quartal gestaltet hat. Nach dem Zwischenspurt Anfang Oktober hat sich die Aktie zumindest vom Tief gelöst.
    In der nordischen Mythologie ist Valhalla das Paradies für im Kampf gefallene, tapfere Krieger. Für Aston Martin wiederum ist Valhalla die Hoffnung auf bessere Zeiten. Im Gesamtjahr 2026 planen die Briten damit, 500 Einheiten des zur Spitzenklasse der luxuriösen Supersportwagen zählenden Vehikels an den Mann – oder die Frau – zu bringen.
    Damit wird Valhalla aber auch für Analysten und Investoren eine gewichtige Rolle bei der Interpretation der Neunmonatszahlen 2026 spielen, die das Unternehmen am 28. Oktober präsentiert. Im Gesamtjahr 2026 soll der Umsatz nach Schätzung von Analysten rund 1,52 Mrd. GBP betragen. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste der starke Umsatztrend aus dem ersten Halbjahr fortgesetzt werden – am besten garniert mit starken Absätzen bei Valhalla. Im Sechsmonatszeitraum stiegen die Erlöse zwar um 38 Prozent auf 628,6 Mio. GBP, bis zu den von Analysten erwarteten Umsätzen ist aber noch ein Delta zu füllen.
    Ob der Supersportwagen dem Konzern wieder den Weg in die schwarzen Zahlen ebnen kann, erfahren Anleger allerdings frühestens im Geschäftsjahr 2027. Denn in der aktuellen Periode geht es erstmal nur darum, das Minus in Grenzen zu halten. Das bereinigte Jahres-EBITDA dürfte zwar bei etwa 289 Millionen GBP im positiven Terrain landen, unterm Strich jedoch bleibt es rot. Im Halbjahr lag das Nettoergebnis bei minus 153,1 Mio. GBP, nach minus 148,7 Mio. GBP im Vorjahreshalbjahr.
    Aktionäre des Kult-Autobauers werden daher wohl noch ein bisschen Geduld mitbringen müssen. In der jüngsten Quartalshistorie überwogen leider die Enttäuschungen. Offensichtlich spekulieren Anleger aber bereits auf einen starken Valhalla-Absatz. Die Aktie hat Anfang Oktober den technischen Abwärtstrend gebrochen und löst sich weiter vom Jahrestief. Wer an das Unternehmen glaubt sollte dennoch abwarten, ob sich die erhoffte Trendwende auch in den Zahlen verstetigt.

    (aktien-global.de, 21.10.2026, 10:10 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

    Die Aston Martin Lagonda Global Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 0,470EUR auf Tradegate (21. Oktober 2026, 09:57 Uhr) gehandelt.





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