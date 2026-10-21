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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der Aroundtown Aktie - 21.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Aroundtown Aktie bisher um +5,70 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Aroundtown Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Aroundtown Aktie - 21.10.2026
    Foto: Aroundtown SA

    Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    Aroundtown aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.10.2026

    Anleger bei Aroundtown können sich heute freuen: Die Aktie legt um +5,70 % zu und notiert bei 1,4455. Die Aroundtown Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,47 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 1,4455. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Aroundtown trotz des heutigen Kurssprungs mit -34,86 % im Minus.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aroundtown Aktie damit um -2,71 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Aroundtown bisher ein Minus von -48,53 %.

    Während Aroundtown heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,15 %.

    Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,71 %
    1 Monat -22,81 %
    3 Monate -34,86 %
    1 Jahr -57,77 %
    Stand: 21.10.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Aroundtown Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd.EUR € wert.

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    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,12 %. TAG Immobilienen notiert im Plus, mit +2,96 %. LEG Immobilien notiert im Minus, mit -0,50 %. Vonovia legt um +1,45 % zu

    Die Aktie von Aroundtown erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -12,39 %. Über 5 Jahre lag sie bei -26,14 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Aroundtown Aktie?


    Ob die Aroundtown Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aroundtown Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aroundtown

    +6,15 %
    +3,43 %
    -18,43 %
    -31,36 %
    -54,92 %
    -27,14 %
    -76,33 %
    -58,94 %
    ISIN:LU1673108939WKN:A2DW8Z
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