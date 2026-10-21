EssilorLuxottica: Aktie springt 6 Prozent – doch Google könnte alles ändern!

Die Aktie des französisch-italienischen Brillenkonzerns EssilorLuxottica schießt am Mittwoch um mehr als 6 Prozent nach oben. Der Hersteller von Ray-Ban und Oakley hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und setzt damit ein deutliches Lebenszeichen nach einem massiven Kursverfall. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 9 Prozent auf 7,49 Milliarden Euro. Analysten hatten lediglich mit 7,36 Milliarden Euro gerechnet. Währungsbereinigt lag das Wachstum bei 7,2 Prozent. Besonders das klassische Geschäft mit Brillen und Sehhilfen überzeugte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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KI-Brillen verlieren deutlich an Schwung

Ausgerechnet das viel beachtete Geschäft mit intelligenten Brillen verliert zunehmend an Dynamik. Die Wearables-Sparte, zu der die gemeinsam mit Meta entwickelten Ray-Ban-Smart-Glasses und die Hörbrillen von Nuance gehören, wuchs nur noch um 20 Prozent. Im zweiten Quartal hatte das Plus noch bei nahezu 100 Prozent gelegen. Insgesamt erwirtschaftete die Sparte 486 Millionen Euro und damit rund 6,5 Prozent des Konzernumsatzes. Dagegen legte das traditionelle Geschäft mit Augenoptik und Medizintechnik um mehr als 6 Prozent zu. Besonders stark entwickelten sich Lösungen zur Behandlung von Kurzsichtigkeit mit einem Wachstum von 24 Prozent.

Google könnte zur nächsten Gefahr werden

Trotz des Kurssprungs bleiben Risiken. EssilorLuxottica hatte seit seinem Bewertungsrekord von 149 Milliarden Euro vor rund einem Jahr zeitweise fast die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Neben Sorgen um die Unternehmensführung belasteten Zweifel am Zukunftsgeschäft mit intelligenten Brillen. Zusätzliche Konkurrenz droht durch Alphabet. Google will voraussichtlich noch 2026 eigene KI-Brillen mit Gemini-Technologie auf den Markt bringen. Analysten von Bernstein warnen deshalb davor, die Wachstumsaussichten für das vierte Quartal zu optimistisch einzuschätzen.

Die KI-Brillen von Meta und Ray-Ban stoßen in Deutschland auf wachsendes Interesse, sind aber noch kein Massenprodukt. Der Preis von mehreren Hundert Euro dürfte eine Hürde sein. Mindestens ebenso problematisch ist jedoch der Datenschutz: Viele Deutsche möchten selbst eine smarte Brille ausprobieren, fühlen sich aber unwohl, wenn andere damit möglicherweise unbemerkt filmen. Der Kurssprung zeigt: EssilorLuxottica kann Anleger auch ohne einen anhaltenden KI-Boom überzeugen. Ob daraus eine nachhaltige Trendwende wird, dürfte jedoch maßgeblich davon abhängen, wie erfolgreich der Konzern seine Position im Markt für intelligente Brillen verteidigt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion