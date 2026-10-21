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    Chartanalyse

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    Hapag-Lloyd-Aktie: Erholung stockt – 200-Tage-Linie im Blick

    Die Hapag-Lloyd-Aktie verliert nach der Sommererholung an Schwung. Noch bietet die 200-Tage-Linie Rückhalt, doch ein stabiler Aufwärtstrend fehlt. Welche Kursmarken jetzt über die weitere Richtung entscheiden.

    Chartanalyse - Hapag-Lloyd-Aktie: Erholung stockt – 200-Tage-Linie im Blick
    Foto: Marcus Brandt - dpa

    Hapag-Lloyd-Aktie: Drei Jahre mit starken Schwankungen

    Die Hapag-Lloyd-Aktie blickt auf drei wechselhafte Börsenjahre zurück. Nach dem Tief bei 105,00 Euro am 13. Dezember 2023 folgte eine kräftige Erholung bis zum höchsten Schlusskurs des Zeitraums bei 184,60 Euro am 4. Juni 2024. Anschließend überwogen längere Schwächephasen. Auch der Anstieg auf 155,50 Euro im März 2026 erwies sich als nicht nachhaltig. Erst nach dem Rücksetzer auf 110,50 Euro Ende April gelang im Sommer eine erneute Aufwärtsbewegung.

    Aktueller Kurs: Erholung verliert an Schwung

    Am 21. Oktober 2026 schloss Hapag-Lloyd bei 132,00 Euro. Damit liegt die Aktie 28,5 Prozent unter dem Dreijahreshoch und 25,7 Prozent über dem Dreijahrestief. Vom jüngsten Zwischenhoch bei 143,00 Euro am 29. September hat sich der Kurs wieder entfernt. Die Sommererholung ist damit unterbrochen; ein stabiler langfristiger Aufwärtstrend lässt sich noch nicht erkennen.

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    200-Tage-Linie: Noch bleibt ein Kurspolster

    Die einfache 200-Tage-Linie verläuft bei rund 125,11 Euro. Der aktuelle Schlusskurs notiert somit 5,5 Prozent darüber. Diese Position spricht trotz der jüngsten Rückgänge für ein noch konstruktives mittelfristiges Chartbild. Ein Rückfall unter den gleitenden Durchschnitt würde die Erholung dagegen infrage stellen und das technische Bild eintrüben.

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    Chartanalyse: Diese Kursmarken zählen

    Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 129,60 und 131,00 Euro, wo die Aktie Anfang September Halt fand. Darunter rückt der Bereich um 125 Euro samt 200-Tage-Linie in den Fokus. Auf der Oberseite bilden 135,50 bis 138,70 Euro eine Widerstandszone. Erst oberhalb von 143,00 Euro wäre der Weg zum Märzhoch bei 155,50 Euro charttechnisch wieder freier.

    Die Aktie von Hapag-Lloyd erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,64 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,02 %, über 10 Jahre bei 22,34 %.

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    ISIN:DE000HLAG475WKN:HLAG47Indikator:SMA 200 Tage
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    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hapag-Lloyd Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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