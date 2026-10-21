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    Hi-View Resources gibt bekannt, dass das Landpaket Toodoggone jetzt zu 100 % im Besitz des Unternehmens ist

    Hi-View Resources gibt bekannt, dass das Landpaket Toodoggone jetzt zu 100 % im Besitz des Unternehmens ist
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 20. Oktober 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) freut sich bekannt zu geben, dass es nun zu 100 % Eigentümer seines Landpakets Toodoggone mit einer Gesamtfläche von über 30.635 Hektar ist. Das Unternehmen hat sämtliche Schlusszahlungen für all seine optionierten Konzessionsgebiete geleistet, und es sind keine weiteren Zahlungen für Konzessionsflächen innerhalb des Pakets mehr ausständig.

     

    R. Nick Horsley, CEO von Hi-View, erklärt: Wir verfügen nun uneingeschränkt über eine aussichtsreiche Fläche von mehr als 30.000 Hektar im Toodoggone District. Sobald alle unsere Analyseergebnisse und Daten ausgewertet sind, werden wir meiner Einschätzung nach über einige der hochwertigsten Porphyr-Explorationsziele im gesamten Explorationsgebiet verfügen. Wir sind schon lange davon überzeugt, dass sich die Region Toodoggone letztlich als einer der rohstoffreichsten Mineralgürtel Nordamerikas etablieren wird, und Hi-View wird von seiner offensiven Akquisitionsstrategie und den bislang durchgeführten Explorationsarbeiten in bislang wenig erkundeten Gebieten unmittelbar profitieren.“

     

    Abbildung 1. Hi-Views Claims in der Region Toodoggone

     

    Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2026 führte Hi-View in zehn Zielgebieten IP-Messungen entlang von insgesamt 63,78 Profilkilometern, eine MobileMT-Messung über 250 km², eine Entnahme von 3.251 Bodenproben und 337 Gesteinsproben sowie eine geologische Kartierung von ca. 12 km² Fläche durch. Der größte Anteil der Arbeiten entfiel auf die Zielzonen Borealis und Lawyers; hier wurden IP-Messungen entlang von insgesamt 41,54 Profilkilometern absolviert und 2.346 Bodenproben entnommen. Ziel des Programms war die Definition prioritärer Ziele und die Generierung neuer Ziele für eine nachfolgende Exploration. Die Proben wurden an ALS Global Laboratory in Vancouver, ein Labor mit ISO/IEC 17025-Akkreditierung, zur Analyse übergeben. Die Analyseergebnisse werden mit den Daten der IP-Messung und Kartierung zusammengeführt, um eine Prioritätenreihung der Ziele vornehmen zu können. Sie werden nach Erhalt, Prüfung und Verifizierung veröffentlicht.

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